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ЕС продлил санкции против Януковича и его соратников, двух человек исключили из списка

Европейский союз продлил до 6 марта 2021 года санкции в отношении беглого президента Украины Виктора Януковича и девяти его соратников, но решил исключить из санкционного списка экс-премьера Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

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Совет ЕС принял решение 5 марта
Совет ЕС принял решение 5 марта
Фото: ua.depositphotos.com

5 марта Совет Европейского союза принял решение продлить на год замораживание активов в отношении 10 лиц, ответственных за злоупотребление служебным положением, которое привело к потере украинских государственных средств, сообщается на сайте ЕС.

Санкции будут действовать до 6 марта 2021 года.

Совет ЕС не стал продлевать санкции в отношении двух лиц, это решение было принято на основании "ежегодного обзора мер".

В релизе не указаны фамилии чиновников, но брюссельский корреспондент Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк написал в Twitter, что речь идет о беглом президенте Украины Викторе Януковиче и девяти его соратниках.

Ранее журналист сообщал, что ЕС решил снять санкции с экс-премьера Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

Санкции против Януковича и его ближайшего окружения Евросоюз ввел в феврале 2014 года и с тех пор неоднократно их продлевал. В последний раз Европейский союз продлил их до 6 марта 2020 года.

Сначала в списке было 22 человека: экс-президент Украины Виктор Янукович, его два сына Александр и Виктор, экс-премьер Николай Азаров, его сын Алексей, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-глава Администрации Президента Андрей Клюев, экс-нардеп Сергей Клюев, экс-заместитель главы АП Андрей Портнов, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр энергетики Ставицкий, экс-министр образования Дмитрий Табачник, бизнесмен Сергей Курченко, экс-министр юстиции Елена Лукаш, экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева, экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-глава СБУ, бывший советник Януковича Игорь Калинин и экс-нардеп Юрий Иванющенко. 

В течение 2015–2019 годов санкции сняли с 10 из них, в том числе с погибшего Виктора Януковича – младшего

Сейчас в списке остаются экс-президент и девять его соратников: Александр Янукович, Пшонка с сыном, Захарченко, Ратушняк, Арбузов, Клименко, Табачник, Курченко.

Теги: Виктор Янукович, Николай Азаров, Украина, санкции, Эдуард Ставицкий, Совет ЕС, Европейский союз, Рикард Йозвяк
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