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ЕС официально снял санкции с Азарова и Ставицкого

Совет Европейского Союза 5 марта снял санкции с двух чиновников времен правления беглого президента Украины Виктора Януковича – бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого. Также были продолжены ограничения против еще 10 экс-чиновников.

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ЕС оставил санкции в отношении 10 украинских экс-чиновников
ЕС оставил санкции в отношении 10 украинских экс-чиновников
Фото: ЕРА

Европейский союз официально разморозил активы бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого. Соответствующее решение сегодня опубликовано в Официальном журнале ЕС. 

Фамилии Азарова и Ставицкого удалены из санкционного списка физических и юридических лиц, организаций и инстанций. Такое решение было принято на основании "ежегодного обзора мер".

Санкции продлены в отношении 10 лиц, ответственных за злоупотребление служебным положением, которое привело к потере украинских государственных средств.

Санкции против Януковича и его ближайшего окружения Евросоюз ввел в феврале 2014 года и с тех пор неоднократно их продлевал. В последний раз Европейский союз продлил их до 6 марта 2020 года.

Сначала в списке было 22 человека: экс-президент Украины Виктор Янукович, его два сына Александр и Виктор, экс-премьер Николай Азаров, его сын Алексей, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-глава Администрации Президента Андрей Клюев, экс-нардеп Сергей Клюев, экс-заместитель главы АП Андрей Портнов, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр энергетики Ставицкий, экс-министр образования Дмитрий Табачник, бизнесмен Сергей Курченко, экс-министр юстиции Елена Лукаш, экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева, экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-глава СБУ, бывший советник Януковича Игорь Калинин и экс-нардеп Юрий Иванющенко. 

В течение 2015–2019 годов санкции сняли с 10 из них, в том числе с погибшего Виктора Януковича – младшего

Сейчас в списке остаются экс-президент и девять его соратников: Александр Янукович, Пшонка с сыном, Захарченко, Ратушняк, Арбузов, Клименко, Табачник, Курченко.

Теги: Николай Азаров, Украина, санкции, Эдуард Ставицкий, Евросоюз
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