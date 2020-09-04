Боевики на Донбассе заблокировали КПВВ "Марьинка". КПВВ "Новотроицкое" работает в ограниченном режиме

Бесперебойно продолжает функционировать только КПВВ "Станица Луганская", где пропускные операции осуществляются ежедневно, сообщает Госпогранслужба Украины.

Через КПВВ "Новотроицкое" на этой неделе проследовало 10 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом для ОРДЛО Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Боевики на Донбассе блокируют работу контрольного пункта въезда/выезда "Марьинка". Об этом 4 сентября сообщает Госпогранслужба Украины.

В ограниченном режиме работает КПВВ "Новотроицкое". Российские оккупанты продолжают препятствовать свободному передвижению людей в пределах дорожного коридора.

Бесперебойно продолжает функционировать только КПВВ "Станица Луганская", где пропускные операции осуществляются ежедневно.

Также в Госпогранслужбе отметили, что на оккупированные территории через КПВВ "Новотроицкое" на этой неделе проследовало 10 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста. Жителям ОРДЛО отправили продуктовые наборы, медицинское оборудование, материалы для систем водоснабжения. Общий вес гуманитарного груза составил более 132 тонн.

10 июня Украина возобновила работу пунктов пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская", прерванную из-за вспышки коронавирусной инфекции. 22 июня возобновил работу КПВВ "Новотроицкое".

С 28 июня руководство террористической организации "ДНР" ввело запрет на пересечение линии разграничения с подконтрольной украинскому правительству территории.

Периодически боевики открывают КПВВ "Оленовка", который расположен в транспортном коридоре с украинским КПВВ "Новотроицкое". Они называют периодическое возобновление работы КПВВ "гуманитарным коридором". При этом выехать с оккупированной территории можно при наличии украинской прописки, пропуск на оккупированную территорию производится по заранее согласованным спискам "республиканского штаба по коронавирусу". Все прибывшие с подконтрольной украинскому правительству территории лица обязаны пройти двухнедельную обсервацию в больницах.

Руководство операции Объединенных сил, в том числе и Государственной пограничной службы, предоставляет возможность пропуска людей через КПВВ "Станица Луганская", "Марьинка" и "Новотроицкое".