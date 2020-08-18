Правозащитники заявили о необоснованности ограничения работы КПВВ на админгранице с Крымом

После того как правительство Украины ввело с 8 августа ограничения на пересечение контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на административной границе с Крымом, в Крымскую правозащитную группу обратились 462 человека, из них 428 – именно по вопросу пересечения КПВВ. Об этом сообщила координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник во время брифинга, видео которого опубликовано на сайте организации.

Это означает, что 90%, даже 92% обращений к правозащитникам были связаны исключительно с темой пересечения КПВВ.

Правозащитники считают большой проблемой то, что людей не поставили заранее в известность о таких значимых изменениях, а успеть въехать или выехать из Крыма до того, как эти ограничения вступили в силу, у них просто не было времени.

После принятия правительством этого решения консультировать людей стали общественные организации и представительство президента Украины в АР Крым. Но консультировать граждан в этой ситуации в первую очередь должно Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, считают правозащитники. Однако контакты для таких консультаций министерство опубликовало лишь через три дня после решения КМУ.

Для части людей, которые обратились с запросами, стало проблемой доказать проживание одной семьей, если в них отсутствуют свидетельства о браке.

Другой проблемой стало то, что не все крымчане могли прописаться на подконтрольной территории или оформить справку переселенца.

Еще одна жалоба – крымчане, которые планировали выехать с полуострова для постоянного проживания на подконтрольной Украине территории, не могут вывезти личные вещи, поскольку у водителей, по новым правилам, нет оснований для пересечения КПВВ, к тому же они не готовы потом отправиться на самоизоляцию с мобильным приложением "Дій вдома".

8 августа Кабинет Министров запретил въезд и выезд из оккупированного Россией Крыма до конца августа. Въезд и выезд из Крыма разрешен гражданам, которые прописаны в Крыму или согласились пройти двухнедельную самоизоляцию после возвращения с полуострова при помощи приложения "Дій вдома", а также гражданам, которые направляются в Крым для "защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипучреждений и гуманитарных миссий".

Кроме того, въезд на полуостров может быть разрешен при наличии оснований "гуманитарного характера".

12 августа руководство Меджлиса крымскотатарского народа обратилось к украинскому правительству с требованием пересмотреть решение о закрытии пунктов въезда и выезда на админгранице Херсонской области и аннексированного Крыма.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.