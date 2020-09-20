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Россия и ее сателлиты блокируют применение концепции ООН о защите прав человека – украинский дипломат

Инициативу о снятии с рассмотрения Генассамблеи ООН концепции "Обязанность защищать" внесла Сирия, один из главных "прокси" России в организации, сообщил постпред Украины Сергей Кислица. Концепция нацелена на предупреждение преступлений против человечности, таких как геноцид, военные преступления, этнические чистки.

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Генассамблея ООН должна была рассмотреть пункт об обязанности международного сообщества реагировать на нарушения прав человека
Генассамблея ООН должна была рассмотреть пункт об обязанности международного сообщества реагировать на нарушения прав человека
Фото: ЕРА

Россия и ее 12 сателлитов проголосовали против дальнейшего рассмотрения на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций пункта "Обязанность защищать", предусматривающего новые формы реакции международного сообщества на преступления против человечности и нарушения прав человека. Об этом 19 сентября написал в Facebook постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

Пункт, который в числе прочих делегаций на прошлогодней сессии Генассамблеи внесла Украина, был рекомендован для рассмотрения на нынешней сессии. Однако делегация Сирии заблокировала его.

"Одна из главных прокси России в Генассамблее. Эта страна часто используется российскими дипломатами, которые делают вид в Генассамблее, что это, собственно, не их инициатива, но они готовы поддержать. Матрица "нас там нет", – отметил Кислица.

Также за блокировку рассмотрения новой правозащитной концепции выступили Беларусь, Китай, Иран, Кыргызстан, Демократическая Республика Конго, Куба, Мьянма, Никарагуа, Египет, Эритрея и Южный Судан. Эти страны "упорно и отчаянно борются с тем, чтобы их действия, извращенное, сознательно переиначенное применение этой концепции не были предметом дискуссии в Ассамблее", заявил дипломат из Украины.

https://www.facebook.com/sergiy.grau/posts/10220608086369923

Концепция "Обязанность защищать" была одобрена ООН еще в 2005 году. Она переосмысливает концепцию гуманитарной интервенции и основывается на идее суверенитета не как привилегии государства, а как, в частности, обязанностей государства в отношении своего населения.

Согласно концепции, на государстве лежит первичный долг по защите населения на своей территории. Если государство не в состоянии защитить людей то ли из-за отсутствия возможности, то ли из-за нехватки политической воли, обязанность защищать переходит к международному сообществу, пояснил Кислица.

Предусматривается применение военных акций для защиты прав человека как обязанность международного сообщества, а не как право государства или группы государств. Концепция нацелена на предупреждение международных преступлений, таких как геноцид, военные преступления, преступления против человечности, этнические чистки.

"Вместе с тем существуют мнения, что "Обязанность защищать" может применяться и в других ситуациях. Может иметь место применение силы одним государством против другого в том числе и для достижения целей, которых не подразумевали разработчики концепции", – добавил украинский постпред.

Теги: Россия, Сирия, права человека, геноцид, Сергей Кислица, Генеральная Ассамблея ООН, дипломаты, суверенитет
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