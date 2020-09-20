Россия и ее сателлиты блокируют применение концепции ООН о защите прав человека – украинский дипломат

Инициативу о снятии с рассмотрения Генассамблеи ООН концепции "Обязанность защищать" внесла Сирия, один из главных "прокси" России в организации, сообщил постпред Украины Сергей Кислица. Концепция нацелена на предупреждение преступлений против человечности, таких как геноцид, военные преступления, этнические чистки.

Россия и ее 12 сателлитов проголосовали против дальнейшего рассмотрения на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций пункта "Обязанность защищать", предусматривающего новые формы реакции международного сообщества на преступления против человечности и нарушения прав человека. Об этом 19 сентября написал в Facebook постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

Пункт, который в числе прочих делегаций на прошлогодней сессии Генассамблеи внесла Украина, был рекомендован для рассмотрения на нынешней сессии. Однако делегация Сирии заблокировала его.

"Одна из главных прокси России в Генассамблее. Эта страна часто используется российскими дипломатами, которые делают вид в Генассамблее, что это, собственно, не их инициатива, но они готовы поддержать. Матрица "нас там нет", – отметил Кислица.

Также за блокировку рассмотрения новой правозащитной концепции выступили Беларусь, Китай, Иран, Кыргызстан, Демократическая Республика Конго, Куба, Мьянма, Никарагуа, Египет, Эритрея и Южный Судан. Эти страны "упорно и отчаянно борются с тем, чтобы их действия, извращенное, сознательно переиначенное применение этой концепции не были предметом дискуссии в Ассамблее", заявил дипломат из Украины.

Концепция "Обязанность защищать" была одобрена ООН еще в 2005 году. Она переосмысливает концепцию гуманитарной интервенции и основывается на идее суверенитета не как привилегии государства, а как, в частности, обязанностей государства в отношении своего населения.

Согласно концепции, на государстве лежит первичный долг по защите населения на своей территории. Если государство не в состоянии защитить людей то ли из-за отсутствия возможности, то ли из-за нехватки политической воли, обязанность защищать переходит к международному сообществу, пояснил Кислица.

Предусматривается применение военных акций для защиты прав человека как обязанность международного сообщества, а не как право государства или группы государств. Концепция нацелена на предупреждение международных преступлений, таких как геноцид, военные преступления, преступления против человечности, этнические чистки.

"Вместе с тем существуют мнения, что "Обязанность защищать" может применяться и в других ситуациях. Может иметь место применение силы одним государством против другого в том числе и для достижения целей, которых не подразумевали разработчики концепции", – добавил украинский постпред.