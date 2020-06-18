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Генассамблея ООН выбрала новых непостоянных членов Совбеза

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке впервые за несколько месяцев состоялись персональные голосования делегатов от стран-членов. Генассамблея ООН выбрала новых непостоянных членов Совета Безопасности и главу предстоящей сессии.

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Турецкий дипломат Волкан Бозкир был избран главой предстоящей сессии Генассамблеи
Турецкий дипломат Волкан Бозкир был избран главой предстоящей сессии Генассамблеи
Фото: United Nations / Twitter

Генассамблея ООН 17 июня выбрала новых непостоянных членов Совета Безопасности – ими стали Индия, Мексика, Ирландия и Норвегия. Об этом сообщает Центр новостей ООН. 

На заседании планировали выбрать еще одного непостоянного члена, за это место боролись Кения и Джибути. Голосование по ним будет продолжено сегодня.

В состав Совета Безопасности ООН входят 15 членов: пять постоянных, которые имеют право вето (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция), и 10 непостоянных, которые избираются на два года. 

Турецкий дипломат Волкан Бозкир был избран главой предстоящей сессии Генассамблеи.

Cпикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко в своем Facebook напомнил, что в ООН впервые за несколько месяцев состоялись персональные голосования делегатов от стран-членов.

"Впервые за последние почти четыре месяца штаб-квартира ООН открыла свои двери для проведения тайного голосования на выборах сразу по трем направлениям: пяти непостоянных членов Совета Безопасности на 2021–2022 годы, новых членов Экономического и Социального советов на 2021–2023 годы и председателя 75-й сессии Генеральной Ассамблеи. Мы в Нью-Йорке, а потому придерживаемся строгих правил социального дистанцирования – в зале может находиться только один делегат от каждой миссии. Без рукопожатий и объятий", – отметил он.

Дипломат добавил, что после выборов штаб-квартира снова перейдет на дистанционный режим работы до конца июля.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/10221913887731559

В этом году сессия запланирована на 22–29 сентября. Она может пройти в онлайн-режиме.

Теги: США, Украина, Индия, Норвегия, Мексика, Ирландия, голосование, Генеральная Ассамблея ООН
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