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Ежегодная сессия Генассамблеи ООН может пройти в онлайн-режиме

Организация Объединенных Наций рассматривает различные варианты сессии ежегодной Генеральной Ассамблеи в сентябре, проведения этого мероприятия в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса рассматривается как одна из возможностей.

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Сессия Генассамблеи запланирована на 22 29 сентября
Сессия Генассамблеи запланирована на 22–29 сентября
Фото: ЕРА

Председатель Генеральной ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде обратился к странам-участницам с предложением провести запланированную на конец сентября сессию Генассамблеи в онлайн-режиме в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает "Німецька хвиля".

Организаторы предлагают провести сессию в формате презентации заранее записанных выступления без личного участия лидеров государств в заседании.

"Я предполагаю, что ограничения на международные поездки и проведения масштабных встреч при непосредственном участии лидеров государств из-за пандемии COVID-19, возможно, в той или иной мере все еще будут действовать в сентябре 2020 года", – сказал Мухаммад-Банде.

Он отметил, что страны должны прислать записи речей своих президентов, премьер-министров или других представителей продолжительностью не более 15 минут за пять дней до начала работы сессии. 

Лично присутствовать на сессии Генассамблеи смогут до двух дипломатов от каждой делегации.

Это мероприятие никогда не отменялась со времен основания ООН в 1945 году. Дважды сессию переносили – это было связано с финансовым кризисом 1964 года и с терактом 2001 года. 

В этом году сессия запланирована на 22 – 29 сентября.

В мае генсек ООН Антониу Гутерриш назвал маловероятным проведение ежегодной сессии Генассамблеи в сентябре.

Теги: ООН, Генеральная Ассамблея ООН, пандемия, коронавирус
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