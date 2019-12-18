Генассамблея ООН утвердила украинскую резолюцию о защите прав человека в оккупированном Крыму, РФ голосовала против

18 декабря Генеральная Ассамблея ООН поддержала внесенный украинской стороной проект резолюции о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации, сообщила пресс-служба постоянного представительства Украины в ООН в Twitter.
"За" проголосовали делегаты 65 стран, "против" – 23.
#ТЕРМІНОВО— UKR Mission to UN (@UKRinUN) December 18, 2019
Генасамблея ООН ухвалила українську резолюцію про захист прав людини в Криму в умовах російської окупації.
За - 65, проти - 23.
Основні положення pic.twitter.com/Y8yPw8KFg4
Согласно таблице голосования, опубликованной постоянным представительством Украины в ООН, кроме России, "против" проголосовали Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Гвинея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Сербия, Судан, Сирия, Уганда, Венесуэла и Зимбабве.
Таблиця голосування за кримську правозахисну резолюцію в ГА ООН / Voting results re the #UNGA draft resolution on the human rights in #Crimea pic.twitter.com/z8UtAeDLwZ— UKR Mission to UN (@UKRinUN) December 18, 2019
Пресс-секретарь постоянного представительства Украины в ООН Олег Николенко сообщил в Facebook, что несмотря на сопротивление РФ, Украине удалось провести в ООН две важные резолюции по Крыму – 9 декабря Генассамблея приняла вторую резолюцию, осуждающую милитаризацию полуострова.
"Как бы того ни хотели в Москве, "крымский" вопрос не закрыт и будет сохраняться на международной повестке дня. Есть четкое понимание среди партнеров о том, что неправомерная деятельность России в и вокруг Крыма касается не только интересов Украины, но и их национальной безопасности. Соответственно, давление будет сохраняться. Несмотря на международно-правовое невежество, РФ является элементом системы международных отношений, для которой резолюции ООН имеют значение. Принятые решения, скорее всего, не будут выполнять в Кремле, но их будут учитывать в Вашингтоне, Брюсселе, Токио или Веллингтоне", – написал он.
Резолюция подготовлена украинской делегацией. Она основывается на трех резолюциях по ситуации в аннексированном Крыму, принятых в 2016–2018 годах, и учитывает опубликованный недавно доклад генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по ситуации с правами человека в Крыму, отметили в МИД.
Соавторами документа стали 38 государств – членов Организации Объединенных Наций. Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял эту резолюцию 67 голосами "за".
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.