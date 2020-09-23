Коронавирус в Украине. За последние сутки снова зафиксировали более 3 тыс. новых случаев

За последние сутки в Украине подтвердили коронавирусную инфекцию у 3497 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на утро 23 сентября.
Общее количество случаев COVID-19 в стране достигло 184 734. Жертвами эпидемии стали 3705 человек (+63 за последние сутки). Продолжают болеть 99 359 украинцев, выздоровели 81 670.
Ситуация с распространением заболевания по регионам выглядит так:
Сегодняшний показатель близкий к рекордному – больше новых случаев было только 17 сентября – 3584. Перед этим антирекорд фиксировали 11 сентября – 3144 случая.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.