Коронавирус в Украине. За последние сутки снова зафиксировали более 3 тыс. новых случаев

За последние сутки в Украине от коронавируса скончались 63 человека.

За последние сутки в Украине подтвердили коронавирусную инфекцию у 3497 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на утро 23 сентября.

Общее количество случаев COVID-19 в стране достигло 184 734. Жертвами эпидемии стали 3705 человек (+63 за последние сутки). Продолжают болеть 99 359 украинцев, выздоровели 81 670.

Ситуация с распространением заболевания по регионам выглядит так:

Винницкая область – 5455;

Волынская область – 7132;

Днепропетровская область – 4394;

Донецкая область – 2634;

Житомирская область – 5191;

Закарпатская область – 9343;

Запорожская область – 3149;

Ивано-Франковская область – 12 811;

Киев – 20 335;

Киевская область – 8148;

Кировоградская область – 1024;

Луганская область – 814;

Львовская область – 19 045;

Николаевская область – 2643;

Одесская область – 12 130;

Полтавская область – 1630;

Ровенская область – 11 459;

Сумская область – 3280;

Тернопольская область – 12 069;

Харьковская область – 15 908;

Херсонская область – 868;

Хмельницкая область – 5049;

Черкасская область – 3238;

Черновицкая область – 13 448;

Черниговская область – 3537.

Сегодняшний показатель близкий к рекордному – больше новых случаев было только 17 сентября – 3584. Перед этим антирекорд фиксировали 11 сентября – 3144 случая.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.