Боррель анонсировал поездку на Донбасс с президентом Европейского совета Мишелем, но тот ушел на самоизоляцию

Президент Евросовета Шарль Мишель отправился на карантин после контакта с инфицированным COVID-19. На 26 сентября планировалась поездка Мишеля в Восточную Украину, об этом говорил в Киеве глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Намеченная на 26 сентября поездка президента Европейского совета Шарля Мишеля и высокого представителя Европейского союза по иностранным делами и политике безопасности Жозепа Борреля на Донбасс может не состояться. Как написал сегодня в Twitter пресс-секретарь Мишеля Баренд Лейц, президент Евросовета отправился на самоизоляцию.

"Сегодня президент Евросовета узнал, что офицер безопасности, с которым у него был тесный контакт на прошлой неделе, получил положительный результат теста на COVID-19. Президент регулярно проходит тест, вчера он был отрицательным. Уважая законы Бельгии, с сегодняшнего дня он ушел на карантин", – сказано в твите.

Мишель уже перенес специальный саммит ЕС с 24–25 сентября на 1–2 октября, добавил спикер.

The @eucopresident has decided to postpone the special European Council meeting that was planned for 24 and 25 September to 1 and 2 October #EUCO — Barend Leyts (@BarendLeyts) September 22, 2020

22 сентября Боррель, прибывший в Киев с официальным визитом, сообщил на пресс-конференции, которую транслировало в Facebook украинское Министерство иностранных дел, что ненадолго покинет Украину, чтобы вернуться 26 сентября вместе с Мишелем. Представители ЕС собирались посетить восточные регионы Украины. "Мы полетим в восточную часть страны для того, чтобы иметь четкое понимание той большой проблемы, которая есть на границе Украины", – заявил глава европейской дипломатии.

На отмененном саммите ЕС главы стран-членов собирались, в частности, обсудить санкции против должностных лиц режима белорусского президента Александра Лукашенко.