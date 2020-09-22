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ПОЛИТИКА

Украина отвечает критериям безвиза – Боррель

Европейский союз признает соблюдение Украиной требований, обеспечивающих сохранение безвизового режима; в то же время дальнейшая эффективная работа независимых антикоррупционных органов крайне важна. Об этом во время визита в Киев заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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Боррель и Кулеба провели пресс-конференцию в Киеве
Боррель и Кулеба провели пресс-конференцию в Киеве
Фото: ЕРА

Риски приостановки или отмены безвизового режима Украины с Евросоюзом отсутствуют. Об этом 22 сентября на совместной пресс-конференции с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Пресс-конференция транслировалась на странице МИД Украины в Facebook.

Что касается приостановки безвизового режима, в ЕС есть соответствующий механизм, в рамках которого готовятся регулярные отчеты по соблюдению всех требований. Последний такой отчет был датирован 10 июля. Этот отчет подтверждает, что Украина продолжает отвечать всем ориентирам, связанным с безвизовым режимом. Но в то же время подчеркивались важность дальнейшей эффективной независимой работы антикоррупционных органов и недопущение политизации правоохранительных органов", – сказал Боррель.

Вопросы реформирования судебных органов и создания антикоррупционной инфраструктуры в Украине также важны для привлечения инвестиций, добавил он.

Кулеба, в свою очередь, подчеркнул, что Украина остается верной реформаторской повестке дня и заинтересована в деятельности независимой антикоррупционной инфраструктуры.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/453420218967315/

Боррель впервые посетил Украину после прихода на пост руководителя европейской дипломатии.

17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент.

Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией.

Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер заявляли, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.

ЕС и США сообщили, что приняли к сведению решение Рады. "Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого – добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка", – отметили дипломаты.

Офис президента Украины ответил, что принял к сведению критику, и призвал "воздержаться от чрезмерных эмоций всех участников общественной дискуссии о деятельности антикоррупционной инфраструктуры государства".

Безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу 11 июня 2017 года. Для краткосрочных поездок за границу гражданам Украины достаточно иметь биометрический паспорт. 

Теги: Верховная Рада, Украина, МИД Украины, реформы, безвизовый режим, Европейский союз, антикоррупционная прокуратура, Жозеп Боррель
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