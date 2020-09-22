Украина отвечает критериям безвиза – Боррель

Европейский союз признает соблюдение Украиной требований, обеспечивающих сохранение безвизового режима; в то же время дальнейшая эффективная работа независимых антикоррупционных органов крайне важна. Об этом во время визита в Киев заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Риски приостановки или отмены безвизового режима Украины с Евросоюзом отсутствуют. Об этом 22 сентября на совместной пресс-конференции с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Пресс-конференция транслировалась на странице МИД Украины в Facebook.

Что касается приостановки безвизового режима, в ЕС есть соответствующий механизм, в рамках которого готовятся регулярные отчеты по соблюдению всех требований. Последний такой отчет был датирован 10 июля. Этот отчет подтверждает, что Украина продолжает отвечать всем ориентирам, связанным с безвизовым режимом. Но в то же время подчеркивались важность дальнейшей эффективной независимой работы антикоррупционных органов и недопущение политизации правоохранительных органов", – сказал Боррель.

Вопросы реформирования судебных органов и создания антикоррупционной инфраструктуры в Украине также важны для привлечения инвестиций, добавил он.

Кулеба, в свою очередь, подчеркнул, что Украина остается верной реформаторской повестке дня и заинтересована в деятельности независимой антикоррупционной инфраструктуры.

Боррель впервые посетил Украину после прихода на пост руководителя европейской дипломатии.

17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент.

Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией.

Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер заявляли, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.

ЕС и США сообщили, что приняли к сведению решение Рады. "Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого – добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка", – отметили дипломаты.

Офис президента Украины ответил, что принял к сведению критику, и призвал "воздержаться от чрезмерных эмоций всех участников общественной дискуссии о деятельности антикоррупционной инфраструктуры государства".

Безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу 11 июня 2017 года. Для краткосрочных поездок за границу гражданам Украины достаточно иметь биометрический паспорт.