Украина рискует потерять поддержку МВФ из-за голосования в Раде по процедуре отбора главы САП – депутат Европарламента

Голосование Верховной Радой за состав комиссии по отбору главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры вызывает беспокойство среди членов Европарламента.
Как написал в Twitter немецкий евродепутат, член комитета по иностранным делам Михаэль Галер, кандидатам, которых утвердила Верховная Рада, "не хватает добропорядочности и антикоррупционного опыта".
"Сильно обеспокоен сегодняшним возможным голосованием в Верховной Раде Украины за кандидатов в конкурсную комиссию по отбору главы САП, которым не хватает добропорядочности и антикоррупционного опыта. Это риск для поддержки ЕС и Международного валютного фонда", – заявил он.
Huge concern at VR vote today on inexperienced candidates lacking high integrity for SAPO Head Selection Commission. Risk for financial IMF and EU support— Michael Gahler (@gahler_michael) September 17, 2020
Коллега Галера Виола фон Крамон-Таубадель тоже обратила внимание на недостаточность опыта у кандидатов. Украинское правительство ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и запланированный транш помощи в размере €1,5 млрд, считает она.
Оба политика заявили о своих опасениях до голосования в парламенте.
В МВФ отмечали, что сотрудничество с Украиной зависит от поддержания независимости и целостности антикоррупционных органов страны.
В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе. Он возглавлял ведомство с 2015 года.
На заседании 3 сентября Верховная Рада Украины провалила голосование за проект постановления №3898 об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на замещение административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Накануне голосования, по данным "Европейской правды", послы Германии, Великобритании, Европейского союза в Украине, а также региональный директор Всемирного банка направили украинским властям письмо, в котором раскритиковали проект постановления №3898. Письмо, как выяснило издание, получили спикер Дмитрий Разумков и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Представители западных доноров и кредиторов Украины отметили, что антикоррупционные усилия украинской власти "были и остаются в центре партнерства между международным сообществом и Украиной", а САП является "критически важной частью украинской антикоррупционной архитектуры". Дипломаты и кредиторы в письме воздержались от оценки предложенных в проекта постановления кандидатов, но напомнили о требовании закона относительно высокой репутации и опыта в сфере противодействия коррупции для членов конкурсной комиссии.
Кроме того, 3 сентября 2020 года послы стран "Большой семерки" призывали Украину сохранять независимость антикоррупционных органов. Это является важным элементом международных обязательств Украины, в том числе в рамках сотрудничества с ЕС, и постоянной поддержки со стороны международных финансовых учреждений, говорится в заявлении.
17 сентября Рада приняла проект постановления №4104 об определении представителей парламента в состав комиссии. Этим постановлением утвердили четверых из семи кандидатов, которых Рада предлагала назначить проектом постановления №3898.
Новую программу сотрудничества с Украиной исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня, речь идет о выделении $5 млрд. Эту сумму планируют перечислить четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша кредита.
Безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу 11 июня 2017 года. Для краткосрочных поездок за границу гражданам Украины достаточно иметь биометрический паспорт. Безвизу из-за претензий к работе украинских антикоррупционных органов ничего не угрожает, утверждал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 15 сентября.