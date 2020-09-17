Украина рискует потерять поддержку МВФ из-за голосования в Раде по процедуре отбора главы САП – депутат Европарламента

О риске потери сотрудничества с Международным валютным фондом, связанном с утверждением Верховной Радой комиссии по проведению конкурса на замещение административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, еще до голосования в украинском парламенте заявили немецкие евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер. Получение запланированного транша в размере €1,5 млрд под угрозой, считает фон Крамон-Таубадель.

В Европарламенте обратили внимание на недостаточность опыта у кандидатов, которых утвердила Верховная Рада Фото: depositphotos.com

Голосование Верховной Радой за состав комиссии по отбору главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры вызывает беспокойство среди членов Европарламента.

Как написал в Twitter немецкий евродепутат, член комитета по иностранным делам Михаэль Галер, кандидатам, которых утвердила Верховная Рада, "не хватает добропорядочности и антикоррупционного опыта".

"Сильно обеспокоен сегодняшним возможным голосованием в Верховной Раде Украины за кандидатов в конкурсную комиссию по отбору главы САП, которым не хватает добропорядочности и антикоррупционного опыта. Это риск для поддержки ЕС и Международного валютного фонда", – заявил он.

Huge concern at VR vote today on inexperienced candidates lacking high integrity for SAPO Head Selection Commission. Risk for financial IMF and EU support — Michael Gahler (@gahler_michael) September 17, 2020

Коллега Галера Виола фон Крамон-Таубадель тоже обратила внимание на недостаточность опыта у кандидатов. Украинское правительство ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и запланированный транш помощи в размере €1,5 млрд, считает она.

Оба политика заявили о своих опасениях до голосования в парламенте.

В МВФ отмечали, что сотрудничество с Украиной зависит от поддержания независимости и целостности антикоррупционных органов страны.