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ПОЛИТИКА

Рада определила представителей в контролирующую комиссию на административные должности в САП

Народные депутаты Украины назначили представителей в конкурсную комиссию на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре Украины.

За состав представителей в конкурсной комиссии проголосовали 239 депутатов
За состав представителей в конкурсной комиссии проголосовали 239 депутатов
Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування / Facebook

Верховная Рада Украины приняла проект постановления № 4104 "Об определении представителей Верховной Рады Украины в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в специализированной антикоррупционной прокуратуре". За документ проголосовали 239 народных депутатов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Депутаты определили представителями Верховной Рады следующих лиц:

Елену Бусол – старшую научную сотрудницу, заведующую кафедрой специально-правовых дисциплин Учебно-научного гуманитарного института Таврического национального университета имени В.И. Вернадского, доктор юридических наук (по согласованию);

Андрея Гуджала – управляющего партнера адвокатского объединения "ГуДеГ" (по согласованию);

Алексея Дрозда – начальника отдела докторантуры и адъюнктуры Национальной академии внутренних дел, доктора юридических наук, доцента (по согласованию);

Екатерину Коваль – первую замглавы Союза юристов Украины (по согласию);

Вячеслава Навроцкого – профессора кафедры теории права и прав человека Украинского католического университета, профессора кафедры уголовного права и криминологии Львовского государственного университета внутренних дел, члена-корреспондента Национальной академии правовых наук Украины, доктор юридических наук, профессора (по согласованию);

Богдана Романюка – профессора кафедры транспортного права и логистики Национального транспортного университета, кандидата юридических наук, доцента (по согласованию);

Евгения Соболя – заведующего кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права Центрально государственного педагогического университета имени Владимира Винниченко, доктора юридических наук, профессора (по согласию).

В проекте  сказано, что комиссия по отбору кадров в САП состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент. В июне Совет прокуроров определил своих представителей, ими стали:

  • заместитель председателя правления общественной организации "Центр политико-правовых реформ", член Общественного совета добропорядочности Роман Куйбида;
  • международный консультант по вопросам прав человека и борьбы с коррупцией, бывшая судья Европейского суда по правам человека гражданка Грузии Нона Цоцория; 
  • бывший глава организации Совета Европы "Группа государств по борьбе с коррупцией" (GRECO), эксперт по вопросам предотвращения коррупции, противодействия отмыванию денег гражданин Словении Драго Кос;
  • бывший американской прокурор, партнер международной юридической компании Baker McKenzie Томас Файрстоун

Оппозиционные фракции критиковали предложенных в проекте постановления кандидатов. Они указывали, что у этих экспертов нет опыта борьбы с коррупцией, что является прямым требованием закона (в ст. 8 закона "О прокуратуре" сказано, что членами конкурсной комиссии должны быть лица, "имеющие безупречную деловую репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет, а также значительный опыт деятельности в сфере предотвращения или противодействия коррупции").



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