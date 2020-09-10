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Срок обжалования решения САП о закрытии "Роттердам плюс" уже истек – адвокат

Сторона защиты убеждена, что решение САП о закрытии дела уже поставило окончательную точку в многолетних манипуляциях относительно формулы "Роттердам плюс", заявила адвокат Ирина Одинец.

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Ирина Одинец: Так как следствие беззаконно продолжалось все эти три с половиной года, так же беззаконно и позорно оно было закрыто
Ирина Одинец: Так как следствие беззаконно продолжалось все эти три с половиной года, так же беззаконно и позорно оно было закрыто
Фото: iryna.odynets / Facebook

Определенный законом срок для обжалования решения Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о закрытии дела "Роттердам плюс" из-за отсутствия состава преступления истек 7 сентября. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщила адвокат стороны защиты Ирина Одинец.

"Это решение прокуратуры могло быть обжаловано у генпрокурора [Ирины] Венедиктовой в течение трех дней, и она за три дня должна была вынести свое решение. То есть эти три дня уже истекли. А что касается обжалования депутатом Чумаком (экс-нардеп Виктор Чумак. – "ГОРДОН"), то мы считаем его полностью незаконным. Более того, у суда было пять дней для принятия такого решения. И эти пять дней истекли еще 7 сентября. То есть любое решение, вынесенное судом, будет беззаконным вне сроков досудебного расследования", – отметила Одинец.

По ее словам, отсутствуют какие-либо основания для отмены законного решения САП о закрытии дела. Попытки НАБУ и Чумака обжаловать это решение Одинец сравнила с "предсмертными конвульсиями".

"По нашему убеждению, оснований для обжалования этого постановления нет, и это обжалование, которое поступило НАБУ сейчас в отношении генерального прокурора Венедиктовой, и обжалование в ВАКС от так называемого депутата Чумака является не более чем предсмертными конвульсиями НАБУ", – подчеркнула Одинец.

Сторона защиты убеждена, что решение САП о закрытии дела уже поставило окончательную точку в многолетних манипуляциях относительно формулы "Роттердам плюс".

"Мы считаем, так как следствие беззаконно продолжалось все эти три с половиной года, так же беззаконно и позорно оно было закрыто. Мы считаем, что это является окончательной точкой в этом деле, окончательным признанием, что формула является правильной", – отметила адвокат.

28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

9 сентября Одинец опубликовала постановление прокуратуры, из которого следует, что в действиях лиц, которым год назад были предъявлены подозрения, отсутствует состав преступления и доказать их виновность в суде невозможно.

Теги: Виктор Чумак, НАБУ, САП, Роттердам плюс, Ирина Одинец, ВАКС
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