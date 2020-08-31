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Провал дела "Роттердам плюс" стал очевидным после подписания меморандума с МВФ – Кучеренко

Утвержденная в меморандуме с МВФ газовая формула "Амстердам плюс" была еще более жесткой, поскольку, в отличие от "Роттердам плюс", распространялась на бытовых потребителей, отметил народный депутат от "Батьківщини" Алексей Кучеренко.

Кучеренко: Я удивлен, что некоторые из вас удивлены закрытием дела" Роттердам плюс"
Кучеренко: Я удивлен, что некоторые из вас удивлены закрытием дела" Роттердам плюс"
Фото: Alexey Kucherenko / Facebook

Бесперспективность дела "Роттердам плюс" стала очевидной после того, как президент Украины Владимир Зеленский подписал меморандум с Международным валютным фондом, в котором был закреплен аналогичный подход к ценообразованию на природный газ для населения. Об этом заявил в Facebook народный депутат от "Батьківщини" Алексей Кучеренко.

"Я удивлен, что некоторые из вас удивлены закрытием дела "Роттердам плюс". Мне все стало ясно еще 2 июня – когда президент Зеленский подписал меморандум с Международным валютным фондом. В котором пообещал использовать такую же формулу (цена голландского хаба TTF + доставка в Украину) для определения цены газа", – написал нардеп.

По его словам, утвержденная в меморандуме с МВФ газовая формула "Амстердам плюс" была еще более жесткой, поскольку, в отличие от "Роттердам плюс", распространялась на бытовых потребителей. Депутат напомнил, что перед финальной экспертизой СБУ целый ряд экспертных учреждений не установил убытков от формулы "Роттердам плюс" и в целом признал ее обоснованной.

"Последней надеждой НАБУ был экспертный центр СБУ. Но подтверждать коррупционность "Роттердам плюс" – равнозначно вынести приговор подписантам "Амстердам плюс", прежде всего президенту. Представить, что на такое решится председатель СБУ, практически невозможно", – отметил Кучеренко.

https://www.facebook.com/Kucherenko2020/posts/2023074737828084

28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится 3,5 года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

В расследовании дела "Роттердам плюс" принимали участие 15 детективов НАБУ и семь прокуроров САП. Общие расходы госбюджета на их работу составили 96 млн грн, по оценкам экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, отмечал "Цензор.НЕТ".

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии.

Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по аналогичной формуле "Амстердам плюс". Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.

Теги: СБУ, газ, МВФ, уголь, цены, НКРЭКУ, Алексей Кучеренко, Роттердам плюс
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