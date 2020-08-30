Адвокаты могут предъявить иски за незаконное преследование подозреваемых по делу "Роттердам плюс"

Вывод экспертизы СБУ и последующее закрытие уголовного расследования в очередной раз подтвердили экономическую и правовую обоснованность формулы, убеждены адвокаты стороны защиты по делу "Роттердам плюс".

8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится 3,5 года, с марта 2017 года Фото: depositphotos.com

Адвокаты стороны защиты не исключают подачу исков за незаконное преследование своих клиентов после закрытия дела "Роттердам плюс". Об этом в эфире телеканала ZIK сообщила адвокат Ирина Одинец.

"Адвокаты также имеют право предъявить иски о незаконном привлечении к ответственности, поскольку у нас люди больше года находились в состоянии подозреваемых", – заявила она.

Еще один адвокат стороны защиты Наталья Дригваль в эфире телеканала "112 Украина" отметила, что вывод экспертизы СБУ и последующее закрытие уголовного расследования в очередной раз подтвердили экономическую и правовую обоснованность формулы.

"Экспертиза имела комплексный характер, что вызывает только лишь положительную реакцию. Сама по себе экономическая методология построения этой формулы является полностью оправданной и корректной", – добавила юрист.

28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится 3,5 года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

В расследовании дела "Роттердам плюс" принимали участие 15 детективов НАБУ и семь прокуроров САП. Общие расходы госбюджета на их работу составили 96 млн грн, по оценкам экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, отмечал "Цензор.НЕТ".

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии.

Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по аналогичной формуле "Амстердам плюс". Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.