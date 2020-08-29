Открытое НАБУ ради пиара дело-пустышка "Роттердам плюс" закрыто – Сазонов

Использование формулы ценообразования на уголь API2 является мировой практикой, убытков от ее применения не могло быть в принципе, заявил политолог Кирилл Сазонов.

Кирилл Сазонов: Остался вопрос убытков, которые существуют в реальности, а не в воображении антикоррупционеров Фото: Кирилл Сазонов / Facebook

На расследование открытого НАБУ ради пиара производства по формуле "Роттердам плюс" потрачено больше 100 млн грн налогоплательщиков, за это должны понести ответственность, написал политолог Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook.

"Сколько было шума, громких заявлений, разговоров о миллиардах. Формулу политики даже умудрялись привязывать к платежкам для населения, хотя она касалась исключительно промышленных предприятий. Пресс-конференций НАБУ на эту тему было столько, что я уже и не помню. И вот результат – руководитель дела "Роттердам плюс", прокурор САП Виталий Пономаренко внес в Единый реестр досудебных расследований постановление о закрытии дела. Последняя надежда – экспертиза СБУ тоже подтвердила отсутствие убытков государству", – написал Сазонов.

Эксперт подчеркнул, что использование формулы ценообразования на уголь API2 является мировой практикой, убытков от ее применения не могло быть в принципе. Также он напомнил, что по такой же формуле в Украине определялась цена на газ.

"Остался вопрос убытков, которые существуют в реальности, а не в воображении антикоррупционеров. Почти четыре года 15 детективов НАБУ и семь прокуроров САП занимались этой пустышкой. Бюджетных денег на этот пиар вокруг пустого места потрачено больше 100 млн грн. Вопрос: кто виноват в этой очень дорогой и лишенной всякого смысла суете? И кто будет отвечать?" – написал Сазонов.

28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба.

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии.

Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по аналогичной формуле "Амстердам плюс". Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.