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НАБУ затягивает дело "Роттердам плюс" из-за его бесперспективности – адвокат

Когда сроки досудебного расследования уже истекли, в материалах уголовного производства все еще не было ни одной компетентной экспертизы, которая бы подтверждала незаконность формулы "Роттердам плюс" и причинение кому-либо убытков от ее применения, заявил адвокат стороны защиты Артем Трекке.

Трекке: Детективы стараются затянуть дело, понимая, что судебное производство полностью бесперспективно
Трекке: Детективы стараются затянуть дело, понимая, что судебное производство полностью бесперспективно
Скриншот: 34 телеканал / YouTube

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура понимают бесперспективность дела "Роттердам плюс" из-за отсутствия ущерба и потерпевших и поэтому сознательно затягивают его, заявил адвокат стороны защиты Артем Трекке в колонке на "Обозревателе" с заголовком "Конец "Роттердам плюс": взгляд адвоката".

"Безусловно, дело "Роттердам плюс" имеет значительный общественный резонанс, и поэтому детективы стараются затянуть дело, понимая, что судебное производство полностью бесперспективно и однозначно дискредитирует позицию правоохранительного органа", – отметил Трекке.

Он добавил, что, когда сроки досудебного расследования уже истекли, в материалах уголовного производства все еще не было ни одной компетентной экспертизы, которая бы подтверждала незаконность формулы "Роттердам плюс" и причинение кому-либо убытков от ее применения. Позже в СМИ появилась информация о том, что комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытки от действия формулы, подчеркнул юрист.

"Если это правда, то это очередной раз подтверждает позицию защиты и мнение уже имеющихся в этом производстве экспертиз об отсутствии какого-либо ущерба от применения формулы "Роттердам плюс", – написал он.

В то же время у защиты есть более 10 украинских экспертиз и четыре международных, все они подтверждают правильность и обоснованность формулы "Роттердам плюс", а также законность ее принятия, заявил Трекке.

"Единственным правильным решением в рамках этого уголовного производства является его закрытие на основании доказательств, которые подтверждают обоснованность формулы "Роттердам плюс" и отсутствие каких-либо убытков", – написал адвокат.

О том, что финальная экспертиза по делу "Роттердам плюс" не подтвердила причинение убытков, со ссылкой на свои источники сообщили 20 августа главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов и издание "Украинская правда".

По информации стороны защиты, четыре украинских государственных и международных института подтвердили обоснованность применения формулы и отсутствие каких-либо убытков от ее действия. Подтвердить убытки от формулы "Роттердам плюс" по обращению НАБУ государственные научно-исследовательские институты отказались.

8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится 3,5 года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления. Прокуратура объяснила решение остановить расследование необходимостью получить ответы на запросы о международной правовой помощи. В постановлении прокурора речь идет о запросах, датированных в том числе 2018-м и 2019 годами, писало "РБК-Украина".

Адвокат стороны защиты по делу "Роттердам плюс" Наталья Дрыгваль 10 августа заявила, что НАБУ и САП, приостановив расследование, "взяли время", чтобы получить экспертизу, которая доказывала бы тезисы стороны обвинения. Адвокат настаивает на том, что экспертиза незаконна. НАБУ и САП могут оказывать давление на экспертов, чтобы те подтвердили убыточность формулы "Роттердам плюс", предположила она.

12 августа НАБУ подтвердило, что расследование приостановлено "на период получения материалов выполнения международных запросов". Экспертное подтверждение правильности определения размера убытков за весь период действия формулы продолжается, признали в антикоррупционном бюро.

Бывший замгенпрокурора Давид Сакварелидзе заявлял, что в деле "Роттердам плюс" нет состава преступления, из-за чего оно может развалиться в суде.

В расследовании дела "Роттердам плюс" принимали участие 15 детективов НАБУ и семь прокуроров САП. Общие расходы госбюджета на их работу составили 96 млн грн, по оценкам экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, отмечал "Цензор.НЕТ".

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии.

Теги: СБУ, электроэнергия, антикоррупционное бюро, экспертиза, НКРЭКУ, убытки, ущерб, антикоррупционная прокуратура, Роттердам плюс
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