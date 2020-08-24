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Политолог Сазонов: Лживые истории, которые легли в основу следствия по "Роттердам плюс", имеют конкретное имя

Когда финальная экспертиза Службы безопасности Украины по делу "Роттердам плюс" подтвердила отсутствие каких-либо убытков, руководство антикоррупционных органов начало поспешно перекладывать ответственность за провал дела на другие органы государственной власти, заявил политолог Кирилл Сазонов.

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Кирилл Сазонов: Как НАБУ ни писало запросы, как ни меняло формулировки, никто в Украине и за рубежом не взял грех на душу
Кирилл Сазонов: Как НАБУ ни писало запросы, как ни меняло формулировки, никто в Украине и за рубежом не взял грех на душу
Скриншот: UKRLIFE.TV / YouTube

Ни одна из множества украинских и международных экспертиз по делу "Роттердам плюс" не подтвердила созданный медиамиф об убытках от действия этой формулы, пишет в колонке "Горячая картошка по-Роттердамски" на сайте "Цензор.НЕТ" политолог Кирилл Сазонов.

"САП и НАБУ вышли на совместную пресс-конференцию и не сказали ни слова о ее результатах. Зато родилась идея обвинить во всем Кабмин. Мол, мы все расследовали, дело доведено до ума, пусть теперь Кабмин направит иск об убытках. Но в тот же день оказалось, что экспертизы-то нет. За 3,5 года все отказывали НАБУ в подтверждении выдуманных [нардепом от "Слуги народа" Андреем] Герусом на канале "1+1" [бизнесмена Игоря] Коломойского убытках. Как НАБУ ни писало запросы, как ни меняло формулировки, никто в Украине и за рубежом не взял грех на душу", – отметил политолог.

По его словам, политтехнологическая кампания против "Роттердам плюс" строилась на двух факторах – сложности самого решения НКРЭКУ и колоссальном медийном и финансовом ресурсе. А когда финальная экспертиза по этому делу в исполнении Службы безопасности Украины подтвердила отсутствие каких-либо убытков от "Роттердам плюс", руководство антикоррупционных органов начало поспешно перекладывать ответственность за провал дела на другие органы государственной власти, подчеркнул Сазонов.

"Ведь пришло время ответить на вопрос: кто виноват в том, что самый громкий "коррупционный мем", в который вложили сотни миллионов гривен лоббисты крупных потребителей электроэнергии, оказался оправданным и законным решением? – пояснил он. – Если бы НАБУ спросило меня, кого на ковер должен вызвать [президент Украины Владимир] Зеленский с [главой НАБУ Артемом] Сытником и спросить за провал дела по "Роттердам плюс" в полном объеме, я с уверенностью отвечу – Андрея Геруса. Лживые истории, которые легли в основу следствия и даже в предвыборную кампанию Зеленского имеют конкретное имя".

О том, что финальная экспертиза по делу "Роттердам плюс" не подтвердила причинение убытков, со ссылкой на свои источники сообщили 20 августа главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов и издание "Украинская правда".

По информации стороны защиты, четыре украинских государственных и международных института подтвердили обоснованность применения формулы и отсутствие каких-либо убытков от ее действия. Подтвердить убытки от формулы "Роттердам плюс" по обращению НАБУ государственные научно-исследовательские институты отказались.

8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится 3,5 года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления. Прокуратура объяснила решение остановить расследование необходимостью получить ответы на запросы о международной правовой помощи. В постановлении прокурора речь идет о запросах, датированных в том числе 2018-м и 2019 годами, писало "РБК-Украина".

Адвокат стороны защиты по делу "Роттердам плюс" Наталья Дрыгваль 10 августа заявила, что НАБУ и САП, приостановив расследование, "взяли время", чтобы получить экспертизу, которая доказывала бы тезисы стороны обвинения. Адвокат настаивает на том, что экспертиза незаконна. НАБУ и САП могут оказывать давление на экспертов, чтобы те подтвердили убыточность формулы "Роттердам плюс", предположила она.

12 августа НАБУ подтвердило, что расследование приостановлено "на период получения материалов выполнения международных запросов". Экспертное подтверждение правильности определения размера убытков за весь период действия формулы продолжается, признали в антикоррупционном бюро.

Бывший замгенпрокурора Давид Сакварелидзе заявлял, что в деле "Роттердам плюс" нет состава преступления, из-за чего оно может развалиться в суде.

В расследовании дела "Роттердам плюс" принимали участие 15 детективов НАБУ и семь прокуроров САП. Общие расходы госбюджета на их работу составили 96 млн грн, по оценкам экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, отмечал "Цензор.НЕТ".

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии.

Теги: СБУ, следствие, НКРЭКУ, убытки, НАБУ, САП, Роттердам плюс, Кирилл Сазонов
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