Государственная экспертиза подтвердила отсутствие убытков от формулы "Роттердам плюс" – адвокат

Ущерба, так же как и потерпевших, в результате действия формулы "Роттердам плюс" нет, считает адвокат стороны защиты Артем Трекке.

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов Фото: depositphotos.com

Днепропетровский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины установил, что действие формулы "Роттердам плюс" не привело к убыткам ни государства, ни потребителей электрической энергии. Об этом адвокат стороны защиты Артем Трекке рассказал изданию "Обозреватель".

Сайт опубликовал копию вывода института, датированную 28 октября 2019 года.

"По итогу экспертных исследований не установлено нанесения убытков государству и/или потребителям и/или другим субъектам хозяйствования в результате принятия НКРЭКУ постановления №289 от 3 марта 2016 года [о введении формулы "Роттердам плюс"] с экономической точки зрения и в понимании действующего законодательства Украины. [...] Анализ мирового и украинского рынка угля показывает, что включение стоимости фрахта из портов ARA в порт Южный и перевалки является обоснованной составляющей цен на уголь", – сказано в выводе экспертов.

Трекке заявил, что приостановка расследования связана с тем, что Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре "не удается установить наличие ущерба [по делу "Роттердам плюс"] и того, кому же он был причинен".

"Этого ущерба попросту нет и быть не могло, как нет и потерпевших в результате применения формулы "Роттердам плюс". И мои слова подтверждает целый ряд уже имеющихся в деле экспертиз, проведенных по инициативе как обвинения, так и защиты. Но САП и НАБУ все еще надеются, что хотя бы какой-то авторитетный эксперт подтвердит их безосновательные подозрения", – сказал он.

Днепропетровский научно-исследовательский институт судебных экспертиз делает однозначный вывод – использование в формуле затрат на фрахт и перевалку из портов АRА является обоснованным, несмотря на то, что уголь фактически оттуда не едет, добавил Трекке.

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии.

Бывший замгенпрокурора Давид Сакварелидзе заявлял, что в деле "Роттердам плюс" нет состава преступления, из-за чего оно может развалиться в суде.

8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится 3,5 года, с марта 2017 года. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что 3 августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура остановила расследование из-за отсутствия в деле доказательств, а именно – экспертизы о нанесении ущерба.

Адвокат стороны защиты по делу "Роттердам плюс" Наталья Дрыгваль 10 августа заявила, что НАБУ и САП, приостановив расследование, "взяли время", чтобы получить экспертизу, которая доказывала бы тезисы стороны обвинения. Адвокат настаивает на том, это экспертиза незаконна. НАБУ и САП могут оказывать давление на экспертов, чтобы те подтвердили убыточность формулы "Роттердам плюс", предположила она.

12 августа НАБУ подтвердило, что расследование приостановлено "на период получения материалов выполнения международных запросов". Экспертное подтверждение правильности определения размера убытков за весь период действия формулы продолжается, признали в антикоррупционном бюро.