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Адвокат: Настоящая причина приостановки расследования по делу "Роттердам плюс" – отсутствие доказательств ущерба от ее действия

Необходимость получения ответов на международные запросы – лишь формальная причина для приостановки расследования по делу "Роттердам плюс", заявил адвокат стороны защиты Артем Трекке.

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Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016 2019 годов
Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов
Фото: depositphotos.com

Настоящей причиной приостановки расследования по делу "Роттердам плюс" является отсутствие доказательств нанесения убытков государству за период действия формулы "Роттердам плюс". Об этом адвокат стороны защиты Артем Трекке заявил изданию "Главком" 18 августа.

"Постановление [прокурора о приостановке расследования] ссылается на то, что якобы направлены в порядке международной правовой помощи какие-то запросы. И будет следствие ожидать ответа на этот запрос. Однако это причина формальная. А истинная причина именно в том, что отсутствует экспертиза, которая подтверждала бы задекларированные обвинения", – сказал он.

Адвокат заявил, что отсутствие экспертизы "полностью лишает дело перспективы" в суде. Поэтому, считает Трекке, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура приняли решение остановить расследование.

"С процессуальной точки зрения остановка досудебного расследования откладывает судебное разбирательство этого производства на неопределенный срок", – добавил он.

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии.

Бывший замгенпрокурора Давид Сакварелидзе заявлял, что в деле "Роттердам плюс" нет состава преступления, из-за чего оно может развалиться в суде.

8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится 3,5 года, с марта 2017 года. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что 3 августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура остановила расследование из-за отсутствия в деле доказательств, а именно – экспертизы о нанесении ущерба.

Адвокат стороны защиты по делу "Роттердам плюс" Наталья Дрыгваль 10 августа заявила, что НАБУ и САП, приостановив расследование, "взяли время", чтобы получить экспертизу, которая доказывала бы тезисы стороны обвинения. Адвокат настаивает на том, это экспертиза незаконна. НАБУ и САП могут оказывать давление на экспертов, чтобы те подтвердили убыточность формулы "Роттердам плюс", предположила она.

12 августа НАБУ подтвердило, что расследование приостановлено "на период получения материалов выполнения международных запросов". Экспертное подтверждение правильности определения размера убытков за весь период действия формулы продолжается, признали в антикоррупционном бюро.

В деле фигурирует шесть человек, в том числе бывший глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, им сообщили о подозрении в 2019 году.

Теги: антикоррупционное бюро, экспертиза, НАБУ, адвокат, САП, Роттердам плюс
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