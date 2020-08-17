НАБУ и САП проигнорировали дело "Роттердам плюс" на пресс-конференции из-за провала расследования – адвокат

По мнению адвоката стороны защиты по делу "Роттердам плюс" Ирины Одинец, директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник и глава Специализированной антикорррупционной прокуратуры Назар Холодницкий не упоминали о деле "Роттердам плюс" на пресс-конференции из-за отсутствия результатов расследования, которые можно было бы передать в суд.

Одинец: Всем, чем можно было похвалиться по делу "Роттердам плюс", они уже похвалились Скриншот: Сегодня / YouTube

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник и глава Специализированной антикорррупционной прокуратуры Назар Холодницкий не говорили о деле "Роттердам плюс" на итоговой пресс-конференции 17 августа из-за того, что расследование провалено, заявила адвокат стороны защиты Ирина Одинец сайту Politeka.

По мнению Одинец, САП и НАБУ "неспособны" передать дело в суд.

"Всем, чем можно было похвалиться по делу "Роттердам плюс", они уже похвалились", – сказала она.

Одинец отметила, что ранее Сытник и Холодницкий упоминали о расследовании этого дела на отчетных пресс-конференциях.

"Пока что защита ожидает, что дело все же не будет надолго приостановлено и что через пару недель снова возобновят следствие по этому делу. Будет, наконец, принято в нем необходимое решение для завершения", – добавила она.

Пресс-конференция Сытника и Холодницкого, посвященная результатам деятельности двух ведомств в первом полугодии 2020 года, прошла 17 августа.

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии.

Бывший замгенпрокурора Давид Сакварелидзе заявлял, что в деле "Роттердам плюс" нет состава преступления, из-за чего оно может развалиться в суде.

8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится 3,5 года, с марта 2017 года. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что 3 августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура остановила расследование из-за отсутствия в деле доказательств, а именно – экспертизы о нанесении ущерба.

Адвокат стороны защиты по делу "Роттердам плюс" Наталья Дрыгваль 10 августа заявила, что НАБУ и САП, приостановив расследование, "взяли время", чтобы получить экспертизу, которая доказывала бы тезисы стороны обвинения. Адвокат настаивает на том, это экспертиза незаконна. НАБУ и САП могут оказывать давление на экспертов, чтобы те подтвердили убыточность формулы "Роттердам плюс", предположила она.

12 августа НАБУ подтвердило, что расследование приостановлено "на период получения материалов выполнения международных запросов". Экспертное подтверждение правильности определения размера убытков за весь период действия формулы продолжается, признали в антикоррупционном бюро.