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Дело о взятке в $6 млн. Антикоррупционный суд заочно арестовал Злочевского

Досудебное расследование по делу экс-министра экологии и природопользования Украины Николая Злочевского будет завершено в срок, поскольку доказательства собраны должным образом, заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

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Ранее сообщалось, что Злочевского (посередине) объявили в розыск
Ранее сообщалось, что Злочевского (посередине) объявили в розыск
Фото: Burisma Group / Facebook

Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал бывшего министра экологии и природопользования Украины Николая Злочевского. Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Суд избрал заочную меру пресечения в виде содержания под стражей. Это дополнительная информация к объявлению в розыск", – отметил Холодницкий.

Он подчеркнул, что следствие продолжается.

"Я уверен, что мы это дело закончим в сроки досудебного расследования, поскольку доказательства собраны надлежащим образом", – добавил глава САП.

12 июня детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали факт передачи неправомерной выгоды руководителям САП и НАБУ. $6 млн, предназначавшиеся на рекордную в истории Украины взятку, были изъяты.

В этом деле кроме Злочевского фигурируют еще три человека: первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко, бывшая начальница департамента Государственной фискальной службы Елена Мазурова и Андрей Кича, который еще 12 июня значился на сайте фирмы Злочевского Burisma как директор по правовым вопросам. Все трое, по данным следствия, являются доверенными лицами Злочевского.

По информации "Цензор.НЕТ", деньги должны были стать "благодарностью" за закрытие дела о завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ПАО "Реал Банк". Издание выяснило, что посредник – тайный агент НАБУ Евгений Шевченко должен был передать в САП и НАБУ $5 млн, а $1 млн Ильяшенко хотел оставить себе "за хлопоты".

В Burisma Group заявили, что ни ее президент Злочевский, ни другие сотрудники компании не имеют никакого отношения к этим событиям.

Трем задержанным – Киче, Ильяшенко и Мазуровой – 14–15 июня сообщили о подозрении. Высший антикоррупционный суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога, его суммарный размер превысил 244 млн грн. 15 июня за Кичу внесли залог.

1 июля Злочевскому заочно сообщили о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов.

Злочевский был министром экологии с декабря 2010 года по апрель 2012-го. По информации "Цензор.НЕТ", экс-министр сейчас живет в Объединенных Арабских Эмиратах.

Теги: арест, розыск, следствие, Николай Злочевский, расследование, НАБУ, Назар Холодницкий, САП
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