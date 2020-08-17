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Холодницкий заявил, что Вовка могут отстранить от должности главы Окружного суда Киева

Допрос главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка по делу о возможном захвате власти руководством ОАСК назначен на завтра. Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что решение об отстранении судьи от должности рассматривается.

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Сегодня Вовк заявил, что приходил на допрос в НАБУ, однако следователя по своему делу не застал
Сегодня Вовк заявил, что приходил на допрос в НАБУ, однако следователя по своему делу не застал
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк может быть отстранен от должности в рамках расследования дела о возможном захвате власти руководством ОАСК. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Есть подозрение, вручено согласно закону, сейчас принимается решение относительно отстранения от должности", – отметил Холодницкий.

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник добавил, что сегодня Вовка в НАБУ не удалось допросить, он приглашен к следователю на 18 августа.

"Насколько я знаю, он приглашен на завтра. Придет или не придет? Думаю, что придет", – отметил Сытник.

Он высказал мнение, что процессуальное поведение Вовка будет надлежащим после того, как его объявили в розыск из-за игнорирования вызовов на допросы.

Сегодня Вовк заявил, что приходил на допрос в НАБУ, однако следователя по своему делу не застал.

17 июля НАБУ сообщило, что правоохранители вручили подозрения председателю ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

В НАБУ объясняли, что Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351² (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 августа НАБУ объявило Вовка, четырех судей ОАСК и двух экс-членов Высшей квалификационной коллегии судей в розыск, так как они не являлись на допросы.

По данным "Украинской правды", генпрокурор Украины Ирина Венедиктова уже подписала представление в Высший совет правосудия об отстранении нескольких судей ОАСК (в том числе председателя суда Павла Вовка) 14 августа.

Теги: расследование, Артем Сытник, НАБУ, Назар Холодницкий, Павел Вовк, подозрение, ОАСК
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