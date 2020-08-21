Ни одно из экспертных заключений не подтверждает ущерб от формулы "Роттердам плюс". Никакой судебной перспективы дело не имеет – адвокат

Именно наличие вреда и потерпевшего – один из основных признаков состава преступления, а ряд украинских и международных экспертиз и исследований показал, что ущерба от применения формулы "Роттердам плюс" не было, подчеркнул адвокат стороны защиты Артем Трекке.

Артем Трекке: Не может быть и речи о юридической ответственности любого лица Фото: zib.com.ua

У стороны обвинения по делу "Роттердам плюс" нет документальных подтверждений об убытках или пострадавших от действия формулы, поэтому производство не имеет судебных перспектив, заявил в эфире телеканала "112 Украина" адвокат стороны защиты Артем Трекке.

"Поскольку ни одно из экспертных заключений не подтверждает, что действительно применение формулы "Роттердам плюс" нанесло кому-то ущерб, – не может быть и речи о юридической ответственности любого лица. В таком случае никакой судебной перспективы дело не имеет", – подчеркнул он.

Трекке объяснил, что именно наличие вреда и потерпевшего – один из основных признаков состава преступления. Ряд украинских и международных экспертиз и исследований показал, что ущерба от применения формулы не было.

"Кроме того, в выводах и рецензиях, прилагаемых к материалам уголовного производства, опровергаются положения единственного вывода стороны обвинения, которые не подтвердились расчетно", – сообщил юрист.

О том, что финальная экспертиза по делу "Роттердам плюс" не подтвердила причинение убытков, со ссылкой на свои источники сообщили 20 августа главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов и издание "Украинская правда".

По информации стороны защиты, четыре украинских государственных и международных института подтвердили обоснованность применения формулы и отсутствие каких-либо убытков от ее действия. Подтвердить убытки от формулы "Роттердам плюс" по обращению НАБУ государственные научно-исследовательские институты отказались.

8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится 3,5 года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления. Прокуратура объяснила решение остановить расследование необходимостью получить ответы на запросы о международной правовой помощи. В постановлении прокурора речь идет о запросах, датированных в том числе 2018-м и 2019 годами, писало "РБК-Украина".

Адвокат стороны защиты по делу "Роттердам плюс" Наталья Дрыгваль 10 августа заявила, что НАБУ и САП, приостановив расследование, "взяли время", чтобы получить экспертизу, которая доказывала бы тезисы стороны обвинения. Адвокат настаивает на том, что экспертиза незаконна. НАБУ и САП могут оказывать давление на экспертов, чтобы те подтвердили убыточность формулы "Роттердам плюс", предположила она.

12 августа НАБУ подтвердило, что расследование приостановлено "на период получения материалов выполнения международных запросов". Экспертное подтверждение правильности определения размера убытков за весь период действия формулы продолжается, признали в антикоррупционном бюро.

Бывший замгенпрокурора Давид Сакварелидзе заявлял, что в деле "Роттердам плюс" нет состава преступления, из-за чего оно может развалиться в суде.

В расследовании дела "Роттердам плюс" принимали участие 15 детективов НАБУ и семь прокуроров САП. Общие расходы госбюджета на их работу составили 96 млн грн, по оценкам экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, отмечал "Цензор.НЕТ".

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии.