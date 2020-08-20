Финальная экспертиза по "Роттердам плюс" не подтвердила убытков – Бутусов

Служба безопасности Украины передала в Национальное антикоррупционное бюро результаты комплексной комиссионной экспертизы по делу "Роттердам плюс", согласно которым никакого ущерба государство не понесло, а колебания цен при поставках угля вызваны исключительно разницей в тарифах, сообщил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Юрий Бутусов: Теперь даже вопрос – а дойдет ли дело до суда Фото: atr.ua

Комплексная комиссионная экспертиза Службы безопасности Украины по делу "Роттердам плюс" установила, что действие формулы не нанесло никакого ущерба государству. Об этом на своей странице в Facebook со ссылкой на собственные источники сообщил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"18 августа Служба безопасности Украины передала в Национальное антикоррупционное бюро результаты комплексной комиссионной экспертизы по делу "Роттердам плюс". Согласно заключению, никакого ущерба государство не понесло, а колебания цен при поставках угля вызваны исключительно разницей в тарифах", – написал он.

Бутусов подчеркнул, что ущерб государству – это ключевой вопрос, поскольку без определения экспертами факта нанесения ущерба и размеров ущерба дело развалится в суде.

"Теперь даже вопрос – а дойдет ли дело до суда, ведь если в хозяйственном деле, которое строится только на документах и договорах коммерческих структур, нет ущерба, то нет и состава преступления", – отметил главный редактор "Цензор.НЕТ".

Даже если дело передадут в суд, оно не будет иметь никаких перспектив, считает он.

"Адвокатам в этом деле просто нечего будет делать – СБУ выполнила всю работу и определила результаты расследования, с такой экспертизой дело развалится в судах", – подытожил Бутусов.

О том, что финальная экспертиза по делу "Роттердам плюс" не подтвердила причинение убытков, со ссылкой на свои источники сообщило сегодня и издание "Украинская правда".

По информации стороны защиты, четыре украинских государственных и международных и института подтвердили обоснованность применения формулы и отсутствие каких-либо убытков от ее действия. Подтвердить убытки от формулы "Роттердам плюс" по обращению НАБУ государственные научно-исследовательские институты отказались.

8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится 3,5 года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления. Прокуратура объяснила решение остановить расследование необходимостью получить ответы на запросы о международной правовой помощи. В постановлении прокурора речь идет о запросах, датированные в том числе 2018 и 2019 годами, писало "РБК-Украина".

Адвокат стороны защиты по делу "Роттердам плюс" Наталья Дрыгваль 10 августа заявила, что НАБУ и САП, приостановив расследование, "взяли время", чтобы получить экспертизу, которая доказывала бы тезисы стороны обвинения. Адвокат настаивает на том, это экспертиза незаконна. НАБУ и САП могут оказывать давление на экспертов, чтобы те подтвердили убыточность формулы "Роттердам плюс", предположила она.

12 августа НАБУ подтвердило, что расследование приостановлено "на период получения материалов выполнения международных запросов". Экспертное подтверждение правильности определения размера убытков за весь период действия формулы продолжается, признали в антикоррупционном бюро.

Бывший замгенпрокурора Давид Сакварелидзе заявлял, что в деле "Роттердам плюс" нет состава преступления, из-за чего оно может развалиться в суде.

В расследовании дела "Роттердам плюс" принимали участие 15 детективов НАБУ и семь прокуроров САП. Общие расходы госбюджета на их работу составили 96 млн грн, по оценкам экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, отмечал "Цензор.НЕТ".

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии.