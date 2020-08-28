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НАБУ обжалует закрытие производства по "Роттердам плюс"

Закрытие уголовного производства, в рамках которого расследовала законность формулы тарифообразования "Роттердам плюс", противоречит принципу верховенства права, считают в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

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НАБУ заявило, что оспорит закрытие производства по "Роттердам плюс"
НАБУ заявило, что оспорит закрытие производства по "Роттердам плюс"
Фото: The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Flickr

Национальное антикоррупционное бюро Украины намерено обжаловать закрытие уголовного производства, в рамках которого расследовала законность формулы тарифообразования "Роттердам плюс". Об этом говорится в заявлении НАБУ, опубликованном 28 августа в Facebook.

"Решение о закрытии дела "Роттердам плюс" противоречит принципу верховенства права, потому НАБУ обжалует его перед генпрокурором и и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры", – сказано в сообщении.

В НАБУ заявили, что расследование находилось на завершающей стадии. "Детективы собрали все необходимые и убедительные доказательства для направления его в суд и доказательства виновности подозреваемых. О подозрении сообщили шести лицам, в результате действий которых потребителям электроэнергии нанесено 18,87 млрд грн убытков, что подтверждено соответствующей экспертизой", – отметили в бюро.

В антикоррупционном бюро утверждают, что прокурор САП – процессуальный руководитель по делу "за все время расследования ни разу не истребовал материалы производства для изучения, не спрашивал у следствия, действительно ли исчерпаны возможности доказывания, и два дня назад обсуждал на совещании, как лучше двигаться по делу далее".

"Вместо того чтобы направить дело в суд, по непонятным детективам причинам он неожиданно принял решение о закрытии дела якобы на основании отсутствия достаточных доказательств и возможностей их получить. НАБУ категорически не согласно с таким решением. Мы убеждены, что решение судьбы этого производства вне судебного процесса не будет отвечать законным интересам гражданского общества и государства", – сказано в заявлении.

https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/posts/2741469229432079

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля, на основании которой устанавливалась прогнозная стоимость электроэнергии для промышленных потребителей в 2016–2019 годах. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии.

Уголовное производство по факту внедрения формулы было открыто в марте 2017 года. 8 августа 2020-го истекал срок проведения расследования. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

12 августа НАБУ сообщило, что расследование по делу приостановлено "на период получения материалов выполнения международных запросов".

28 августа журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на источник, сообщил, что процессуальный руководитель дела "Роттердам плюс" прокурор САП Виталий Пономаренко внес в Единый реестр досудебных расследований постановление о закрытии дела.

Теги: Украина, следствие, тарифы, электроэнергия, экспертиза, убытки, НАБУ, САП, Роттердам плюс, уголовное производство, суд
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