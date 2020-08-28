Дело "Роттердам плюс" закрыто из-за отсутствия доказательства убытков – Бутусов

28 августа процессуальный руководитель дела "Роттердам плюс" прокурор САП Виталий Пономаренко внес в Единый реестр досудебных расследований постановление о закрытии дела, сообщил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Бутусов: Скандал с "Роттердам плюс" спонсор Зеленского Игорь Коломойский использовал для получения контроля над государственной энергокомпанией "Центрэнерго" Фото: telekritika.ua

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело "Роттердам плюс". Об этом сообщил в Facebook главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"По данным источников "Цензор.НЕТ", сегодня процессуальный руководитель дела "Роттердам плюс" прокурор САП Виталий Пономаренко внес в Единый реестр досудебных расследований постановление о закрытии дела", – сообщил Бутусов.

Основанием для закрытия дела, по данным журналиста, являются результаты комплексной комиссионной экспертизы по определению ущерба, проведенной Службой безопасности Украины. Экспертиза была передана в САП 18 августа и не подтвердила наличие убытков от действия формулы. По мнению Бутусова, истинная причина закрытия дела – зависимость президента Владимира Зеленского от олигархов.

"Скандал с "Роттердам плюс" спонсор Зеленского Игорь Коломойский использовал для получения контроля над государственной энергокомпанией "Центрэнерго". Других результатов дела не оказалось", – заявил Бутусов.

8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится 3,5 года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления. Прокуратура объяснила решение остановить расследование необходимостью получить ответы на запросы о международной правовой помощи. В постановлении прокурора речь идет о запросах, датированных в том числе 2018-м и 2019 годами, писало "РБК-Украина".

12 августа НАБУ подтвердило, что расследование приостановлено "на период получения материалов выполнения международных запросов". Экспертное подтверждение правильности определения размера убытков за весь период действия формулы продолжается, признали в антикоррупционном бюро.

Бывший замгенпрокурора Давид Сакварелидзе заявлял, что в деле "Роттердам плюс" нет состава преступления, из-за чего оно может развалиться в суде.

В расследовании дела "Роттердам плюс" принимали участие 15 детективов НАБУ и семь прокуроров САП. Общие расходы госбюджета на их работу составили 96 млн грн, по оценкам экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, отмечал "Цензор.НЕТ".

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии.