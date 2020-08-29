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Решение о закрытии дела "Роттердам плюс" поставило точку в многолетних манипуляциях – ДТЭК

ДТЭК сообщила, что рассматривает возможность защиты в судебном порядке репутации компании и своих сотрудников, которые подверглись необоснованному преследованию в рамках уголовного производства по делу "Роттердам плюс".

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В ДТЭК прокомментировали закрытие производства по "Роттердам плюс"
В ДТЭК прокомментировали закрытие производства по "Роттердам плюс"
Фото: dtek.com

Решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) закрыть уголовное производство по делу "Роттердам плюс" подтвердило законность применения принципа импортного паритета при определении цены на уголь и безосновательность ранее выдвинутых подозрений. Об этом говорится в официальном заявлении компании ДТЭК на ее сайте.

"Это решение в очередной раз подтвердило, что порядок формирования прогнозной цены на электроэнергию в 2016 году определил прозрачные правила работы на оптовом рынке электроэнергии, которые до этого не применялись", – сказано в заявлении.

В ДТЭК подчеркнули, что целесообразность использования принципа импортного паритета и соответствие методики ценообразования на энергетический уголь в Украине практикам европейских стран были подтверждены международными исследованиями. Этот принцип был утвержден в меморандуме с МВФ при определении цены на газ. Также компания в течение четырех лет использовала этот принцип ценообразования при продаже угля как частным, так и государственным энергогенерирующим компаниям.

"ДТЭК всегда последовательно выступала за внедрение в Украине прозрачных европейских механизмов ценообразования и отказ от ручного регулирования. Компания сожалеет, что решение НКРЭКУ о внедрении таких принципов стало инструментом для политических манипуляций и многолетней травли компании", – отметили в компании.

ДТЭК также сообщила, что рассматривает возможность защиты репутации компании и своих сотрудников, которые подверглись необоснованному преследованию в рамках этого уголовного производства, в судебном порядке.

28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила нанесение убытков от действия формулы "Роттердам плюс". До этого также ни одна государственная экспертиза, проводимая по инициативе НАБУ и стороны защиты, не подтвердила нанесение убытков, отмечали адвокаты стороны защиты.

8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится 3,5 года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления. 

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии.

Теги: цены, ДТЭК, экспертиза, НКРЭКУ, САП, Роттердам плюс, уголовное производство
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