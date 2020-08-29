В производстве по "Роттердам плюс" продолжается досудебное расследование – САП

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре Украины заявили, что уголовное производство, в рамках которого расследовалась законность формулы тарифообразования "Роттердам плюс", закрыто в части, касающейся подозреваемых.

Формула "Роттердам плюс" предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля Фото: depositphotos.com

Уголовное производство, в рамках которого расследовалась законность формулы тарифообразования "Роттердам плюс", не закрыто в полном объеме, в нем продолжается досудебное расследование. Об этом сообщила пресс-служба Специализирванной антикоррупционной прокуратуры Украины 28 августа в Facebook.

В связи с продолжительностью предварительного расследования и отсутствием процессуальных источников доказательств были исчерпаны возможности получить доказательства виновности подозреваемых, отметили в пресс-службе САП.

"Составлено постановление, согласно которому 27 августа уголовное производство закрыто в части, касающейся подозреваемых, в связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и исчерпанием возможности их получить, а также в связи с отсутствием состава уголовного преступления", – сказано в сообщении.

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля, на основании которой устанавливалась прогнозная стоимость электроэнергии для промышленных потребителей в 2016–2019 годах. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии.

Уголовное производство по факту внедрения формулы было открыто в марте 2017 года. 8 августа 2020-го истекал срок проведения расследования. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

12 августа НАБУ сообщило, что расследование по делу приостановлено "на период получения материалов выполнения международных запросов". НАБУ намерено обжаловать закрытие уголовного производства.

В НАБУ заявили, что расследование находилось на завершающей стадии. "Детективы собрали все необходимые и убедительные доказательства для направления его в суд и доказательства виновности подозреваемых. О подозрении сообщили шести лицам, в результате действий которых потребителям электроэнергии нанесено 18,87 млрд грн убытков, что подтверждено соответствующей экспертизой", – отметили в бюро.

28 августа журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на источник, сообщил, что процессуальный руководитель дела "Роттердам плюс" прокурор САП Виталий Пономаренко внес в Единый реестр досудебных расследований постановление о закрытии дела.