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"Шаг на пути уничтожения независимости бюро". НАБУ отреагировало на решение КСУ о неконституционности назначения Сытника

Решение Конституционного Суда Украины не означает увольнение Артема Сытника с должности директора, заявили в Национальном антикоррупционном бюро.

Сытник c 2015 года возглавляет НАБУ
Сытник c 2015 года возглавляет НАБУ
Фото: НАБУ / Facebook

Национальное антикоррупционное бюро Украины назвало решение Конституционного Суда, признавшего неконституционным назначение Артема Сытника директором бюро, очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости ведомства. Заявление 28 августа появилось на странице НАБУ в Facebook.

"Принятое в рекордно короткие сроки, вскоре после обнародования так называемых пленок Окружного административного суда Киева, на которых задокументированы разговоры об "управляемом правосудии в Украине", в том числе и в отношении принятия решений Конституционным Судом Украины, это решение является очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости национального бюро", – говорится в сообщении.

В НАБУ напомнили, что Конституционный Суд ранее лишил бюро права аннулировать через суд незаконные сделки госпредприятий и "фактически освободил топ-чиновников от уголовной ответственности за незаконное обогащение". Суд также планирует рассматривать обращение нардепов о вероятной неконституционности создания НАБУ.

"Инициаторами этих обращений, а также законопроектов, которые за последние пять лет в той или иной степени имели целью ослабить способность НАБУ расследовать топ-коррупцию, выступали фигуранты расследований НАБУ, в том числе и те, которые уже имеют статус подозреваемых или оказались на скамье подсудимых", – сообщили в ведомстве.

В НАБУ отметили, что решение Конституционного Суда не означает увольнение Сытника с должности директора НАБУ.

"Закон Украины "О НАБУ" содержит исчерпывающий перечень оснований увольнения директора национального бюро с должности, решение Конституционного Суда среди них нет", – объяснили в бюро. 

https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/posts/2741692839409718

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

В мае 2020 года в КС поступило представление от 51 народного депутата. В нем говорилось, что пятый президент Украины Петр Порошенко, назначая директора НАБУ, вышел за пределы своих полномочий.

28 августа КСУ обнародовал решение по этому представлению. Суд пришел к выводу, что указ о назначении Сытника был неконституционным, поскольку в Основном законе четко определен перечень должностей, на которые назначает президент (среди них директора НАБУ нет). Издав указ о назначении Сытника, Порошенко превысил свои конституционные полномочия, считают в КСУ. 

При этом в КСУ подчеркнули, что решение не распространяется на правоотношения, возникшие в результате выполнения Сытником должностных обязанностей. Представитель президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский объяснил, что решение КСУ не несет угрозы делам, которые расследует антикоррупционное бюро: все действия, совершенные директором НАБУ до 28 августа, будут считаться легитимными и конституционными.

Теги: Конституция, Конституционный Суд, антикоррупционное бюро, расследование, Артем Сытник, законопроект, КСУ, НАБУ, ОАСК
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