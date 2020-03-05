Законных оснований уволить Сытника нет – эксперт

Доктор юридических наук, эксперт Центра политико-правовых реформ Борис Малышев заявил, что в законе о НАБУ прописаны гарантии от увольнения директора НАБУ для того, чтобы он мог проводить досудебное расследование в том числе и в отношении народных депутатов.

Для увольнения директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника сегодня нет законных оснований, заявил в комментарии порталу "Слово и Дело" доктор юридических наук, эксперт Центра политико-правовых реформ Борис Малышев.

Он отметил, что хоть парламентский комитет по вопросам антикоррупционной политики и рекомендовал Раде принять законопроект об основаниях увольнения с должности главы Национального антикоррупционного бюро Украины, но даже если его примут, Сытника нельзя будет уволить, так как закон не имеет обратной силы. В действующем же законе о НАБУ прописаны гарантии от увольнения директора НАБУ, чтобы он мог проводить досудебное расследование в том числе и в отношении народных депутатов.

"Эти гарантии нужны, чтобы не допустить ситуации, когда НАБУ ведет расследование касательно каких-то депутатов, а они с помощью своих групп влияния в ответ увольняют директора НАБУ. Если ВР нивелирует данные гарантии – орган разрушат, а на должность назначат абсолютно контролируемого человека", – объяснил эксперт.

Малышев прокомментировал решение суда, которым Сытник признан виновным в административном нарушении во время отдыха в охотничьем угодье "Полесское-Сарны".

"Это коррупционное нарушение, что идет в разрез с антикоррупционной деятельностью. Однако, с другой стороны, почему этого основания не было с самого начала? Привлечение к административной ответственности очень простое. С помощью какого-то контролируемого суда можно легко сфабриковать производство и быстро привести его в соответствие к нужному судебному решению", – заявил он.

Юрист считает, что судьи, народные депутаты, чиновники не заинтересованы в сильном директоре НАБУ, так как все они – потенциальные подследственные бюро.

"Если такие изменения примут, то мы получим эффективный крючок против независимого директора НАБУ, кем бы он не был", – отметил он.

По закону о НАБУ наиболее уместными выглядят варианты отставки по собственному желанию или по результатам аудита, но добровольно директор НАБУ уходить не намерен.

"Проверка займет не один месяц, вывод нужно составить очень грамотно, а потом защитить его перед парламентариями и директором НАБУ. В свою очередь, глава бюро имеет право приводить контраргументы. Для данного депутатского состава проще полузаконно проголосовать за какой-то документ, чем потратить несколько месяцев на проведение аудита и составление заключения, как положено", – заметил Малышев.

Национальное антикоррупционное бюро было создано 16 апреля 2015 года. В тот же день его возглавил Сытник.

7 февраля 2020 года в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Сытника.