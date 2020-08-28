В Украине нет механизма назначения нового директора НАБУ – представитель Зеленского в КС

Для исправления механизма назначения директора Национального антикоррупционного бюро Украины нужны законодательные изменения. Об этом заявил представитель президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский.

Все действия Сытника на посту директора НАБУ до сегодняшнего дня будут считаться легитимными и конституционными, отметил Вениславский Фото: nabu.gov.ua

В Украине нет механизма назначения нового директора Национального антикоррупционного бюро вместо Артема Сытника, об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил представитель президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский.

"Если указ признан неконституционным, то следующий указ о назначении кого-либо на должность директора НАБУ будет тоже неконституционным в перспективе", – сказал Вениславский.

По его словам, для исправления механизма назначения директора антикоррупционного бюро нужны законодательные изменения.

"Что с этим делать, до конца не понятно. Вопросов больше, чем ответов", – отметил представитель президента в КСУ.

По словам Вениславского, решение КСУ не несет угрозы делам, которые расследует антикоррупционное бюро.

"Угрозы делам нет. Все действия, совершенные директором НАБУ до сегодняшнего дня, будут считаться легитимными и конституционными. Решение КСУ не имеет ретроспективного действия", – отметил юрист.

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

В мае 2020 года в КС поступило представление от 51 народного депутата. В нем говорится, что пятый президент Украины Петр Порошенко, назначая директора НАБУ, вышел за пределы своих конституционных полномочий. В частности, в перечне полномочий, перечисленных в ст. 106 Конституции Украины, назначение директора НАБУ не значится (хотя в законе о НАБУ говорится, что директора бюро назначает глава государства).

Конституционный Суд Украины признал неконституционным указ о назначении Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины в 2015 году.