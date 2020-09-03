ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Финальная экспертиза по делу "Роттердам плюс" имела беспрецедентный масштаб – адвокат

Комплексная экспертиза СБУ дала однозначный ответ – убытки для потребителей от формулы "Роттердам плюс" отсутствуют, подчеркнула адвокат стороны защиты Наталья Дригваль.

Наталья Дригваль: Мы надеемся, что несмотря на политическое давление, дело будет полностью закрыто уже в ближайшее время
Наталья Дригваль: Мы надеемся, что несмотря на политическое давление, дело будет полностью закрыто уже в ближайшее время
Фото: obozrevatel.com

Комплексная экспертиза Службы безопасности Украины по делу "Роттердам плюс" проводилась с привлечением целого ряда экспертных институтов и по своей глубине и масштабу не имеет аналогов. Об этом в интервью изданию "Обозреватель" сообщила адвокат стороны защиты Наталья Дригваль.

"Это была самая масштабная и полная экспертиза с участием ряда экспертных институтов. Более полное исследование в Украине себе сложно представить", – сообщила Дригваль.

Адвокат подчеркнула, что комплексная экспертиза СБУ дала однозначный ответ – убытки для потребителей от формулы "Роттердам плюс" отсутствуют. Она напомнила, что к таким же выводам ранее пришли 10 украинских и четыре международных исследовательских института, которые признали формулу абсолютно обоснованной для украинского рынка угля. По словам Дригваль, закрытие Специализированной антикоррупционной прокуратурой дела "Роттердам плюс", учитывая выводы множества экспертиз, было ожидаемым и закономерным.

"Мы надеемся, что несмотря на политическое давление, дело будет полностью закрыто уже в ближайшее время, учитывая окончание сроков досудебного расследования и однозначные выводы экспертов СБУ", – подытожила Дригваль.

28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

В расследовании дела "Роттердам плюс" принимали участие 15 детективов НАБУ и семь прокуроров САП. Общие расходы госбюджета на их работу составили 96 млн грн, по оценкам экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, отмечал "Цензор.НЕТ".

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии.

Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по аналогичной формуле "Амстердам плюс". Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.

Теги: СБУ, экспертиза, НКРЭКУ, НАБУ, САП, Роттердам плюс, Наталья Дригваль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Нардеп Билозир оправдалась за сумку а-ля Hermès Kelly
Нардеп Билозир оправдалась за сумку а-ля Hermès Kelly
"Хуже, чем у балерин". Участник "Танцев со звездами" Мельник показал, как выглядят его ноги после тренировок на паркете
"Хуже, чем у балерин". Участник "Танцев со звездами" Мельник показал, как выглядят его ноги после тренировок на паркете
Поклонники Хайек в день рождения актрисы подарили ей Instagram-аккаунт
Поклонники Хайек в день рождения актрисы подарили ей Instagram-аккаунт
Принц Гарри и Меган основали продюсерскую компанию и подписали контракт с Netflix
Принц Гарри и Меган основали продюсерскую компанию и подписали контракт с Netflix
Самый высокооплачиваемый актер мира заразился коронавирусом
Самый высокооплачиваемый актер мира заразился коронавирусом
Похудевший на 12 килограммов Лазарев показал, как выглядит в новом весе
Похудевший на 12 килограммов Лазарев показал, как выглядит в новом весе
Звезда "Благочестивых стерв" Николс рассказала, как шесть лет помогала ФБР ловить педофилов
Звезда "Благочестивых стерв" Николс рассказала, как шесть лет помогала ФБР ловить педофилов
Клум снялась полностью обнаженной
Клум снялась полностью обнаженной
Саливанчук откровенно показала, как рожала второго сына. Видео
Саливанчук откровенно показала, как рожала второго сына. Видео
Создатели "Игры престолов" снимут сериал по трилогии Лю Цысиня
Создатели "Игры престолов" снимут сериал по трилогии Лю Цысиня
Яма назвал имена самых сильных и самых слабых участников шоу "Танцы со звездами"
Яма назвал имена самых сильных и самых слабых участников шоу "Танцы со звездами"
Дочь Успенской обнародовала архивное фото мамы
Дочь Успенской обнародовала архивное фото мамы
  Ефросинина рассказала, готова ли стать политиком
  Ефросинина рассказала, готова ли стать политиком
  What Makes A Woman. Кэти Перри выпустила клип о ежедневной жизни женщин. Видео
  What Makes A Woman. Кэти Перри выпустила клип о ежедневной жизни женщин. Видео
74-летний Петросян рассказал, что думает о своем возрасте, а его молодая жена вспомнила о старости
74-летний Петросян рассказал, что думает о своем возрасте, а его молодая жена вспомнила о старости
"Сколько веселья у двойняшек!" Приемные дочери Мадонны покатались на роликах
"Сколько веселья у двойняшек!" Приемные дочери Мадонны покатались на роликах
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Говорит Чапкис, а стыдно мне!". Зрители "Танцев со звездами" раскритиковали хореографа за оскорбление партнера Саниной
"Говорит Чапкис, а стыдно мне!". Зрители "Танцев со звездами" раскритиковали хореографа за оскорбление партнера Саниной
Ефремов огласил свое "последнее желание"
Ефремов огласил свое "последнее желание"
"Мужику за 50, а он все свои яйца напоказ выставляет!", "Какая хорошая анатомия". Тарзан показал тело в стрингах
"Мужику за 50, а он все свои яйца напоказ выставляет!", "Какая хорошая анатомия". Тарзан показал тело в стрингах
Владимир Кличко обнародовал "фото с телочками"
Владимир Кличко обнародовал "фото с телочками"
Жена 54-летнего Павлика показала его тещу
Жена 54-летнего Павлика показала его тещу
30 секунд уберегли от беды. Тополя рассказал, как незнакомый ребенок спас его с сыном от трагедии
30 секунд уберегли от беды. Тополя рассказал, как незнакомый ребенок спас его с сыном от трагедии
"Почему мой концерт отменяется в то время, когда в Киеве проходит концерт российского певца?" Полякова призвала коллег выйти на митинг в поддержку музыкальной индустрии
"Почему мой концерт отменяется в то время, когда в Киеве проходит концерт российского певца?" Полякова призвала коллег выйти на митинг в поддержку музыкальной индустрии
Савченко показала фото своего путешествия по Херсонской области и обратилась к украинцам
Савченко показала фото своего путешествия по Херсонской области и обратилась к украинцам
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS