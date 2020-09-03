Финальная экспертиза по делу "Роттердам плюс" имела беспрецедентный масштаб – адвокат

Комплексная экспертиза СБУ дала однозначный ответ – убытки для потребителей от формулы "Роттердам плюс" отсутствуют, подчеркнула адвокат стороны защиты Наталья Дригваль.

Наталья Дригваль: Мы надеемся, что несмотря на политическое давление, дело будет полностью закрыто уже в ближайшее время Фото: obozrevatel.com

Комплексная экспертиза Службы безопасности Украины по делу "Роттердам плюс" проводилась с привлечением целого ряда экспертных институтов и по своей глубине и масштабу не имеет аналогов. Об этом в интервью изданию "Обозреватель" сообщила адвокат стороны защиты Наталья Дригваль.

"Это была самая масштабная и полная экспертиза с участием ряда экспертных институтов. Более полное исследование в Украине себе сложно представить", – сообщила Дригваль.

Адвокат подчеркнула, что комплексная экспертиза СБУ дала однозначный ответ – убытки для потребителей от формулы "Роттердам плюс" отсутствуют. Она напомнила, что к таким же выводам ранее пришли 10 украинских и четыре международных исследовательских института, которые признали формулу абсолютно обоснованной для украинского рынка угля. По словам Дригваль, закрытие Специализированной антикоррупционной прокуратурой дела "Роттердам плюс", учитывая выводы множества экспертиз, было ожидаемым и закономерным.

"Мы надеемся, что несмотря на политическое давление, дело будет полностью закрыто уже в ближайшее время, учитывая окончание сроков досудебного расследования и однозначные выводы экспертов СБУ", – подытожила Дригваль.

28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

В расследовании дела "Роттердам плюс" принимали участие 15 детективов НАБУ и семь прокуроров САП. Общие расходы госбюджета на их работу составили 96 млн грн, по оценкам экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, отмечал "Цензор.НЕТ".

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии.

Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по аналогичной формуле "Амстердам плюс". Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.