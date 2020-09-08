ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Инициатор дела "Роттердам плюс" не явился в суд

По данным портала Politeka, бывший народный депутат Виктор Чумак не явился в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения его жалобы на решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры закрыть дело по "Роттердам плюс".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На основании заявления Чумака в 2017 году было начато расследование
На основании заявления Чумака в 2017 году было начато расследование
Фото: kievvlast.com.ua

Инициатор расследования "Роттердам плюс", бывший нардеп Виктор Чумак 8 августа не пришел в Высший антикоррупционный суд, где должны были рассматривать его жалобу на решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры о закрытии дела, сообщает из зала суда корреспондент портала Politeka.

Адвокат Наталья Дригваль заявила, что у Чумака нет доступа к материалам расследования и выводам экспертизы, не подтвердившей убытки от применения формулы, поэтому стороне защиты неизвестно, чем он аргументировал свой иск. Представители Чумака от комментариев отказались, отмечает корреспондент издания.

Прокурор САП также не явился в суд, он сообщил судье о занятости по другому процессу,  поэтому суд отложил рассмотрение жалобы Чумака.

"В связи с тем, что участие прокурора является обязательным в данном случае, откладываем рассмотрение дела на 14 сентября", – цитирует Politeka судью Екатерину Широкую.

Дригваль убеждена, что НАБУ "вступило в коллаборацию" с Чумаком в попытках оспорить законное решение САП о закрытии дела. Она добавила, что экс-нардеп оспаривает закрытие дела, так как на основании его заявления в 2017 году было начато расследование, но у адвокатов есть сомнения в том, что его действия законны.

"Во-первых, уголовно-процессуальный кодекс предусматривает возможность подачи этой жалобы лично заявителем, а не его представителями. Второй вопрос: у нас до сих пор остается открытым вопрос относительно законности наличия самого постановления прокурора о закрытии производства у Чумака как заявителя", –  сказала Дригваль.

28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии.

Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по аналогичной формуле "Амстердам плюс". Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.

Теги: Виктор Чумак, экспертиза, НАБУ, САП, Роттердам плюс, ВАКС, Наталья Дригваль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Голливуд, ты уткнешься в собственную задницу". Кирсти Элли назвала диктаторскими новые правила отбора фильмов на "Оскар"
"Голливуд, ты уткнешься в собственную задницу". Кирсти Элли назвала диктаторскими новые правила отбора фильмов на "Оскар"
"Как же ему повезло", "Самая стильная семья". Высоцкая показала фото с 83-летним мужем
"Как же ему повезло", "Самая стильная семья". Высоцкая показала фото с 83-летним мужем
"Произошел контакт". Подкопаева рассказала, чем ее покорил третий муж
"Произошел контакт". Подкопаева рассказала, чем ее покорил третий муж
Вернулась через 18 лет. Кухар снялась для украинского издания Сosmopolitan
Вернулась через 18 лет. Кухар снялась для украинского издания Сosmopolitan
Дочь Успенской показала свой портрет топлес
Дочь Успенской показала свой портрет топлес
Барских: Я по-прежнему ищу человека, который бы стал для меня вселенной
Барских: Я по-прежнему ищу человека, который бы стал для меня вселенной
Ризатдинова отдала сына в детский сад
Ризатдинова отдала сына в детский сад
"Волчицы уже плетут куклы вуду". Каминская позировала в объятиях Винника
"Волчицы уже плетут куклы вуду". Каминская позировала в объятиях Винника
  "С парнями слишком сложно". Одинокая Гомес посетовала на неустроенную личную жизнь
  "С парнями слишком сложно". Одинокая Гомес посетовала на неустроенную личную жизнь
"Поганый лицедей, продажный "крымнашенский" шут". Охлобыстин рассказал о последствиях письма Путину
"Поганый лицедей, продажный "крымнашенский" шут". Охлобыстин рассказал о последствиях письма Путину
Невеста Остапчука отменила свадьбу из-за коронавируса
Невеста Остапчука отменила свадьбу из-за коронавируса
"Душа моя!" Рики Мартин поздравил супруга с днем рождения романтическим фото
"Душа моя!" Рики Мартин поздравил супруга с днем рождения романтическим фото
  "Ребекка". Вышед трейлер фильма по роману Дафны дю Морье с Лили Джемс и Арми Хаммером. Видео
  "Ребекка". Вышед трейлер фильма по роману Дафны дю Морье с Лили Джемс и Арми Хаммером. Видео
"Мы стали родителями. Этот малыш изменил нас". Tarabarova поделилась трогательным семейным видео
"Мы стали родителями. Этот малыш изменил нас". Tarabarova поделилась трогательным семейным видео
"Профнепригодна". Садальский резко высказался о российской актрисе
"Профнепригодна". Садальский резко высказался о российской актрисе
  Ефросинина: Наркотики – зло, но это меня не остановило
  Ефросинина: Наркотики – зло, но это меня не остановило
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Сын Сафронова показал свой обычный завтрак, который мешает ему похудеть
Сын Сафронова показал свой обычный завтрак, который мешает ему похудеть
"Шаг в никуда". Известная телеведущая уволилась с "1+1"
"Шаг в никуда". Известная телеведущая уволилась с "1+1"
Ефремов: Надеюсь, что колонию, в которой я сижу, потом назовут моим именем
Ефремов: Надеюсь, что колонию, в которой я сижу, потом назовут моим именем
"Ноги не хуже, чем у Поляковой". В Instagram обсуждают Фреймут в мини-платье
"Ноги не хуже, чем у Поляковой". В Instagram обсуждают Фреймут в мини-платье
"Впереди много хорошего. Мои родные увидят меня невестой". Жена Павлика отменила свадьбу
"Впереди много хорошего. Мои родные увидят меня невестой". Жена Павлика отменила свадьбу
"Ноги от ушей". Никитюк надела экстрамини
"Ноги от ушей". Никитюк надела экстрамини
Бикини с бахромой. Шакира продемонстрировала на Мальдивах купальник собственного дизайна
Бикини с бахромой. Шакира продемонстрировала на Мальдивах купальник собственного дизайна
"Я видела, что ты хочешь с ним что-то замутить". Билык рассказала, кого из своих мужей ревновала к Осадчей
"Я видела, что ты хочешь с ним что-то замутить". Билык рассказала, кого из своих мужей ревновала к Осадчей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS