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"Мы оставались единой командой". Холодницкий подтвердил, что ушел из САП

Назар Холодницкий опубликовал приказ генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой об увольнении его с должности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Холодницкий был назначен руководителем САП в 2015 году
Холодницкий был назначен руководителем САП в 2015 году
Фото: Спеціалізована антикорупційна прокуратура / Facebook

Назар Холодницкий подтвердил 21 августа в Facebook свой уход с должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"14 лет я отдал прокуратуре, из которых пять лет своей жизни полностью посвятил САП, о чем не жалею ни дня", – написал он.

Холодницкий также опубликовал фото подписанного 21 августа приказа генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой о его увольнении по собственному желанию "в связи с поданным заявлением об увольнении".

"Сегодня могу с уверенностью сказать о том, что Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины выполнят свою миссию. Я благодарю свой коллектив за преданность делу, честность и неподкупность – мы достойно выполняем свою работу. В деятельности САП были также взлеты и падения, разочарования, это естественный процесс. Однако в самые тяжелые периоды мы оставались единой командой, поэтому я благодарю каждого из вас за поддержку", – отметил теперь уже бывший глава САП.

https://www.facebook.com/NKholodnytskyi/posts/3499549606736406

Холодницкий был назначен руководителем САП 30 ноября 2015 года.

В конце мая 2020 года Венедиктова раскритиковала работу САП и назвала ее неэффективной. В САП ответили, что в соответствии с законом о прокуратуре генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания сотрудникам антикоррупционной прокуратуры.

В интервью "Украинской правде", которое вышло 1 июня, Холодницкий сказал, что уйдет со своей должности только в двух случаях. "Я уйду в двух случаях: когда закончится срок или когда я сам этого захочу. Это две опции", – сказал Холодницкий. Он отметил, что может в том числе добровольно покинуть должность.

Теги: антикоррупционная прокуратура, Назар Холодницкий, САП, увольнение
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