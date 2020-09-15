ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Помощнику нардепа от "Слуги народа" объявили подозрение – САП

15 сентября помощнику нардепа от "Слуги народа" Александра Юрченко будут избирать меру пресечения в деле о взяточничестве. Подозрение уже объявили, отметили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

В деле фигурирует взятка в размере $13 тыс
В деле фигурирует взятка в размере $13 тыс
Фото: pixabay.com

Помощнику народного депутата Украины объявили о подозрении по статье Уголовного кодекса о пособничестве в получении неправомерной выгоды ответственным служебным лицом. Об этом 15 сентября проинформировала в Facebook Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"Сообщено о подозрении помощнику народного депутата Украины, который выступил посредником в получении $13 тыс. за внесение предложений в законопроект, касающийся переработки твердых бытовых отходов, и подстрекательство в предоставлении $200 тыс. неправомерной выгоды для подкупа народных депутатов - членов комитета для поддержки указанных правок", – говорится в сообщении.

В САП отметили, что факт получения помощником нардепа части взятки зафиксирован в середине августа.

Подозрение выписано по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 (пособничество в получении неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение) Уголовного кодекса Украины.

На 15 сентября назначено заседание Высшего антикоррупционного суда, который рассмотрит ходатайство прокуратуры об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/2673701052733061

В посте САП не указана фамилия нардепа, однако обстоятельства дела говорят, что речь идет о нардепе от "Слуги народа" Александре Ющенко.

13 сентября "Украинская правда" написала, что Национальное антикоррупционное бюро объявило о подозрении помощнику Юрченко. Как уточнил исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Гео Лерос, помощник получил взятку в размере $13 тыс. из $200 тыс., которые предназначались Юрченко за правки к законопроекту, связанному с бытовыми отходами.

Юрченко является главой подкомитета по вопросам обращения с бытовыми отходами комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Теги: взятка, антикоррупционная прокуратура, подозрение, САП, Слуга народа, Александр Юрченко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Паперная рассказала, как возраст изменил отношение к своей внешности
Паперная рассказала, как возраст изменил отношение к своей внешности
Кузнецова показала грудь 13-го размера в сетке
Кузнецова показала грудь 13-го размера в сетке
"Чтобы не позориться". Фреймут после второго эфира хотела отказаться от участия в "Танцах со звездами"
"Чтобы не позориться". Фреймут после второго эфира хотела отказаться от участия в "Танцах со звездами"
"Так плохо мне не было никогда!" Остапчук рассказал о симптомах COVID-19
"Так плохо мне не было никогда!" Остапчук рассказал о симптомах COVID-19
  "Був би цирк, а клоуни знайдуться". Группа "Жадан і Собаки" презентовала песню "Вова". Видео
  "Був би цирк, а клоуни знайдуться". Группа "Жадан і Собаки" презентовала песню "Вова". Видео
"В этом наша сила, а для кого-то это препятствие". Молодая жена Павлика рассказала об отношениях с ним
"В этом наша сила, а для кого-то это препятствие". Молодая жена Павлика рассказала об отношениях с ним
"Как быстро растут дети". Тодоренко показала, как ее сын Майкл занимается спортом
"Как быстро растут дети". Тодоренко показала, как ее сын Майкл занимается спортом
41-летняя Ефросинина показала утренний ритуал красоты
41-летняя Ефросинина показала утренний ритуал красоты
"Искусительница". Ребрик позировала в нижнем белье
"Искусительница". Ребрик позировала в нижнем белье
  Jerry Heil презентовала клип о девушке-шопоголике, мечтающей о карьере курьера. Видео
  Jerry Heil презентовала клип о девушке-шопоголике, мечтающей о карьере курьера. Видео
Виторган показал, ради чего надо жить и работать. Фото. Видео
Виторган показал, ради чего надо жить и работать. Фото. Видео
  Участник шоу "Танцы со звездами" Мельник публично ответил Кухар на критику в свой адрес
  Участник шоу "Танцы со звездами" Мельник публично ответил Кухар на критику в свой адрес
"Увлиувт на улице Пикадилли". Monatik записал дуэт с Вайкуле
"Увлиувт на улице Пикадилли". Monatik записал дуэт с Вайкуле
Лишившаяся зубов дочь Успенской показала свои селфи-фото
Лишившаяся зубов дочь Успенской показала свои селфи-фото
Участница шоу "Танцы со звездами" Петрожицкая вылечилась от COVID-19
Участница шоу "Танцы со звездами" Петрожицкая вылечилась от COVID-19
  "Бомба-ракета". Бабкин показал бэкстейдж съемок клипа в Харькове и области. Видео
  "Бомба-ракета". Бабкин показал бэкстейдж съемок клипа в Харькове и области. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Кухар рассказала, кто из участников шоу "Танцы со звездами" перестал с ней здороваться
Кухар рассказала, кто из участников шоу "Танцы со звездами" перестал с ней здороваться
"С челкой – помолодела". Ани Лорак сменила имидж. Фото до и после
"С челкой – помолодела". Ани Лорак сменила имидж. Фото до и после
Каминская высказалась о вылете из "Танцев со звездами"
Каминская высказалась о вылете из "Танцев со звездами"
  "Ты бы пошла в церковь и покаялась". Фреймут и Кухар поскандалили на "Танцах со звездами"
"Ты бы пошла в церковь и покаялась". Фреймут и Кухар поскандалили на "Танцах со звездами"
Обнаженная жена Добрынина Квиткова показала цветок в зоне паха
Обнаженная жена Добрынина Квиткова показала цветок в зоне паха
  "Детям до 16 запрещено". Чапкис раскритиковал танец alyona alyona на шоу "Танцы со звездами". Видео
"Детям до 16 запрещено". Чапкис раскритиковал танец alyona alyona на шоу "Танцы со звездами". Видео
54-летняя Сумская обнажилась ради участия в антивозрастном проекте. Фото
54-летняя Сумская обнажилась ради участия в антивозрастном проекте. Фото
"У нее были золотые зубы". Фреймут показала архивное фото с дочерью и рассказала о ее воображаемой подруге
"У нее были золотые зубы". Фреймут показала архивное фото с дочерью и рассказала о ее воображаемой подруге
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS