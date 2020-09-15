Помощнику нардепа от "Слуги народа" объявили подозрение – САП

15 сентября помощнику нардепа от "Слуги народа" Александра Юрченко будут избирать меру пресечения в деле о взяточничестве. Подозрение уже объявили, отметили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

В деле фигурирует взятка в размере $13 тыс Фото: pixabay.com

Помощнику народного депутата Украины объявили о подозрении по статье Уголовного кодекса о пособничестве в получении неправомерной выгоды ответственным служебным лицом. Об этом 15 сентября проинформировала в Facebook Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"Сообщено о подозрении помощнику народного депутата Украины, который выступил посредником в получении $13 тыс. за внесение предложений в законопроект, касающийся переработки твердых бытовых отходов, и подстрекательство в предоставлении $200 тыс. неправомерной выгоды для подкупа народных депутатов - членов комитета для поддержки указанных правок", – говорится в сообщении.

В САП отметили, что факт получения помощником нардепа части взятки зафиксирован в середине августа.

Подозрение выписано по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 (пособничество в получении неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение) Уголовного кодекса Украины.

На 15 сентября назначено заседание Высшего антикоррупционного суда, который рассмотрит ходатайство прокуратуры об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

В посте САП не указана фамилия нардепа, однако обстоятельства дела говорят, что речь идет о нардепе от "Слуги народа" Александре Ющенко.

13 сентября "Украинская правда" написала, что Национальное антикоррупционное бюро объявило о подозрении помощнику Юрченко. Как уточнил исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Гео Лерос, помощник получил взятку в размере $13 тыс. из $200 тыс., которые предназначались Юрченко за правки к законопроекту, связанному с бытовыми отходами.

Юрченко является главой подкомитета по вопросам обращения с бытовыми отходами комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.