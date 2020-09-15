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Сергей Фурса
Сергей Фурса

Инвестиционный банкир. Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital.


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Когда была эпоха коррупции, Розенблата лишили неприкосновенности. А вот Юрченко в эпоху борьбы с коррупцией – не могут

Как в Украине коррупцию победили…

Зеленский на стадионе говорил, что Порошенко коррупционер, а он приходит бороться с коррупцией. Да, он некомпетентный, но честный парень, который никому не даст воровать и своих прикрывать не будет. Почему не будет? Да потому что он же хороший парень. И депутат Юрченко, наверняка, тоже хороший парень. Безработный мажоритарщик от "Слуги народа" не мог бы быть другим.

В общем, обещал бороться с коррупцией. И борется. Не щадя живота своего. Только вот один момент.

Зеленский еще не президент и коррупция процветает. Кажется, год так 2016-й на дворе. Кстати, правда, что процветает, но это другой вопрос. И так, Зеленский еще шутит шутки на сцене, а НАБУ проводит спецоперацию "агент Катерина" и ловит за шаловливые ручки нардепа Розенблата. Из провластной партии. И Розенблата лишают неприкосновенности. Он еще не сидит, но перспектива имеется. Надежда по крайней мере.

А теперь, Зеленский уже президент и шутки у него уже не такие смешные. НАБУ проводит спецоперацию "агент Катерина – 2" и ловит за шаловливые ручки нардепа Юрченко. Из "Слуги народа". Но его не могут лишить неприкосновенности. И вообще, "тупо нема повноважень".

Итак. Вроде бы настала эпоха борьбы с коррупцией. И даже отменили депутатскую неприкосновенность. По крайней мере, всем об этом рассказали.

Но теперь идентичная операция НАБУ не приводит к результату, который был в тот момент, когда была эпоха коррупции.

Это как вообще объяснить? Операция один в один. НАБУ, оказывается, повторяется. Но если депутаты ведутся, то почему бы и нет? Но почему-то теперь, в новую эпоху привлечь к ответственности провластного депутата стало тяжелее. То есть коррупция сейчас под большей защитой, чем она была до прихода Зеленского к власти? И как это еще объяснить по-другому?

И да, до Зеленского Конституционный Суд уничтожал статью о незаконном обогащении, вызывая аплодисменты коррупционеров. Но при Зеленском Конституционный Суд бьет прямо по НАБУ. И прямо по требованию коррупционеров. Какие существенные изменения мы наблюдаем в вопросе борьбы с коррупцией. А что еще?

Депутатов "Слуги народа", которые потеряли неприкосновенность, оказывается, невозможно привлечь к ответственности. Государственная компания "Центрэнерго" из прибыльной превращается в убыточную. На таможню возвращаются крепкие кадры времен Януковича. Судьи Вовки идут по беспределу.

И это все называется "побороть коррупцию"? И когда мы услышим сакраментальное: что если не можешь побороть коррупцию, то надо ее возглавить?

Источник: Sergey Fursa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: коррупция, НАБУ, Борислав Розенблат, Сергей Фурса, Слуга народа, Александр Юрченко
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