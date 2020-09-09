В рейтинге партий лидирует "Слуга народа" – опрос

Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", пропрезидентскую партию "Слуга народа" готовы поддержать 25,7% среди избирателей, которые намерены пойти на голосование и определились с выбором.

На парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей Фото: Слуга народу / Facebook

Если бы выборы в парламент проходили в ближайшее время, наибольшее количество голосов получила бы пропрезидентская партия "Слуга народа". Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

"Слугу народа" готовы поддержать 25,7% среди респондентов, которые намерены пойти на выборы и определились, за кого будут голосовать.

За "Оппозиционную платформу – За жизнь" намерены голосовать 16,7%, за "Европейскую солидарность" – 15,6%, за "Батьківщину" – 9,4%, за Радикальную партию Олега Ляшко – 6%.

"Голос" набирает 4,3%, "Сила и честь" – 4%, Партия Шария – 3,5%, остальные – менее 3% голосов.

Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводили в период с 29 августа по 3 сентября методом CATI – телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе исследования опросили 10 тыс. человек старше 18 лет по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Ошибка репрезентативности исследования – не более 1,0%.

Согласно результатам опроса группы "Рейтинг", опубликованным 6 августа, "Слугу народа" готовы были поддержать 25,9% украинцев.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели 5-процентный барьер.