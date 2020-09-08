Зеленским недовольны более 60% киевлян – соцопрос

Работой президента Украины Владимира Зеленского недовольны 61% киевлян, сказано в результатах социологического опроса группы "Рейтинг".

Около 6% киевлян затруднились ответить, довольны ли они работой Зеленского Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Деятельность президента Украины Владимира Зеленского не одобряет 61% киевлян. Об этом свидетельствуют опубликованные сегодня результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного в Киеве с 31 августа по 1 сентября.

"34% опрошенных довольны деятельностью Зеленского, 61% – не удовлетворены. По сравнению с прошлогодними показателями удовлетворенность работой главы государства ухудшилась", – говорится в описании результатов опроса.

Около 6% затруднились ответить, довольны ли они работой президента Украины.

Исследование проводили методом CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Аудитория: жители города Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность – 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,8%.