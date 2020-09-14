Нардеп Юрченко напишет заявление о выходе из "Слуги народа" – Качура

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что во фракции обсуждают скандал с подозрением, объявленным помощнику их коллеги Александра Юрченко. В СМИ писали, что тот взял $13 тыс. как первую часть взятки за лоббирование поправок в один из законопроектов.

Народный депутат Александр Юрченко, вовлеченный в скандал со взяточничеством, временно выйдет из фракции "Слуга народа". Об этом со ссылкой на главу фракции Давида Арахамию написал в Telegram еще один нардеп от монобольшинства Александр Качура.

"По словам Арахамии, Юрченко добровольно пишет заявление на выход из фракции "Слуга народа" до разрешения ситуации со "взяткой помощника". Но заявления мы еще не видели", – отметил Качура.

13 сентября стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро объявило о подозрении помощнику Юрченко. Как написал исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Гео Лерос, помощник получил взятку в размере $13 тыс. из $200 тыс., которые предназначались Юрченко за правки к законопроекту, связанному с бытовыми отходами.

Юрченко является главой подкомитета по вопросам обращения с бытовыми отходами комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.