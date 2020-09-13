Помощника нардепа от "Слуги народа" подозревают в получении взятки – СМИ

Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Гео Лерос сообщил, что помощника депутата Рады Александра Юрченко сотрудники НАБУ задержали при получении взятки в $13 тыс. Источники "Украинской правды" утверждают, что помощник нардепа не задержан, однако ему объявили о подозрении.

Юрченко работает в комитете Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Фото: Олександр Юрченко / Facebook

Помощника народного депутата Александра Юрченко из фракции "Слуга народа" уличили в получении взятки, первым об этом написал 13 сентября в Facebook нардеп Гео Лерос, исключенный из "Слуги народа".

Он утверждал, что помощника Юрченко 11 сентября задержали детективы Национального антикоррупционного бюро.

"НАБУ задержало на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые $13 тыс. из $20 тыс., которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами. НАБУ "вело" нардепа не один месяц, насобирало достаточно доказательств, но [генеральный прокурор Ирина] Венедиктова не сдает своего нардепа и блокирует по нему санкцию", – написал Лерос.

Источники "Украинской правды" сообщили, что помощник Юрченко не задержан, однако ему объявили о подозрении.

Собеседники издания также указали, что разоблачение на взятке стало результатом спецоперации НАБУ, в рамках которой отслеживали действия нескольких членов комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Юрченко является главой подкомитета по вопросам обращения с бытовыми отходами.

В Офисе генпрокурора эту информацию назвали "провокационной".