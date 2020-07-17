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В Украине экс-министра вызывают на три допроса по делу о рекордной взятке

Бывшего министра экологии Украины Николая Злочевского вызывают в Национальное антикоррупционное бюро на 21-е, 22-е и 23 июля.

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1 июля Злочевскому заочно сообщили о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов
1 июля Злочевскому заочно сообщили о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов
Фото: Energy Security For the Future / Facebook

Национальное антикоррупционное бюро вызывает бывшего министра экологии Николая Злочевского на три допроса в качестве подозреваемого по делу о попытке дачи $6 млн взятки руководству антикоррупционных органов. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба НАБУ.

Злочевскому необходимо прибыть в бюро 21-го, 22-го и 23 июля. Все три допроса будет проводить старший детектив НАБУ Виталий Постный.

12 июня детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали факт передачи неправомерной выгоды руководителям САП и НАБУ. $6 млн, предназначавшиеся на рекордную в истории Украины взятку, были изъяты.

В этом деле, кроме Злочевского, фигурируют еще три человека: первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко, бывшая начальница департамента Государственной фискальной службы Елена Мазурова и Андрей Кича, который еще 12 июня значился на сайте фирмы Злочевского Burisma как директор по правовым вопросам. Все трое, по данным следствия, являются доверенными лицами Злочевского.

По информации "Цензор.НЕТ", деньги должны были стать "благодарностью" за закрытие дела о завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ПАО "Реал Банк". Издание выяснило, что посредник – тайный агент НАБУ Евгений Шевченко должен был передать в САП и НАБУ $5 млн, а $1 млн Ильяшенко хотел оставить себе "за хлопоты".

В Burisma Group заявили, что ни ее президент Злочевский, ни другие сотрудники компании не имеют никакого отношения к этим событиям.

Трем задержанным – Киче, Ильяшенко и Мазуровой – 1415 июня сообщили о подозрении. Высший антикоррупционный суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога, его суммарный размер превысил 244 млн грн. 15 июня за Кичу внесли залог.

1 июля Злочевскому заочно сообщили о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов.

Злочевский был министром экологии с декабря 2010 года по апрель 2012-го. По информации "Цензор.НЕТ", экс-министр сейчас живет в Объединенных Арабских Эмиратах.

Теги: Николай Злочевский, взятка, НАБУ
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