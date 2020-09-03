Рада провалила назначение членов комиссии по избранию руководства САП. Проект постановления критиковал ЕС

На заседании 3 сентября Верховная Рада провалила голосование за проект постановления №3898 об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на замещение административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), передает корреспондент издания "ГОРДОН".
За проголосовал 221 народный депутат при минимально необходимых 226.
Комиссия по отбору кадров в САП состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент. В июне Совет прокуроров определил своих представителей, ими стали:
По квоте Рады авторы проекта постановления (это 12 народных депутатов, большинство из которых представляют фракцию "Слуга народа") предлагали назначить в комиссию следующих кандидатов:
Соавтор проекта постановления, народный депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский призывал коллег поддержать документ. Он сказал, что кандидатов одобрили парламентарии из фракций "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь" и группы "Довіра".
"Я хочу подчеркнуть, что завтра, если мы не определим семь из 11 представителей в эту комиссию, комиссия будет полномочна в составе четырех лиц, определенных Советом прокуроров. Это представители международных организаций", – сказал Монастырский.
Оппозиционные фракции раскритиковали предложенных в проекте постановления кандидатов. Они указывали, что у этих экспертов нет опыта борьбы с коррупцией, что является прямым требованием закона (в ст. 8 закона "О прокуратуре" сказано, что членами конкурсной комиссии должны быть лица, "имеющие безупречную деловую репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет, а также значительный опыт деятельности в сфере предотвращения или противодействия коррупции").
Народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский возразил, что представленные кандидаты – "известные специалисты в сфере уголовного процесса", которые занимаются научными исследованиями причин коррупции и "понимают пути преодоления этого явления".
Оппозиционеры также высказывали мнение, что предложенные кандидаты будут зависимы от Офиса президента.
Накануне голосования, по данным "Европейской правды", послы Германии, Великобритании, Европейского союза в Украине, а также региональный директор Всемирного банка направили украинским властям письмо, в котором раскритиковали проект постановления №3898. Письмо, как выяснило издание, получили спикер Дмитрий Разумков и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Представители западных доноров и кредиторов Украины отметили, что антикоррупционные усилия украинской власти "были и остаются в центре партнерства между международным сообществом и Украиной", а САП является "критически важной частью украинской антикоррупционной архитектуры". Дипломаты и кредиторы в письме воздержались от оценки предложенных в проекта постановления кандидатов, но напомнили о требовании закона относительно высокой репутации и опыта в сфере противодействия коррупции для членов конкурсной комиссии.
В день рассмотрения проекта постановления послы стран "Большой семерки" также сделали публичное заявление, в котором призвали Украину сохранять независимость антикоррупционных органов.
"Борьба с коррупцией, основанная на сильных и независимых институтах, является центральной составляющей сотрудничества ЕС и Украины в ряде сфер – от безвиза до макрофинансовой помощи", – подчеркнул посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас.
В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе. Он возглавлял ведомство с 2015 года.