Рада провалила назначение членов комиссии по избранию руководства САП. Проект постановления критиковал ЕС

Для назначения представителей Верховной Рады в комиссию по проведению конкурса на замещение административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре не хватило пять голосов.

Рада не смогла назначить своих представителей в конкурсную комиссию Фото: rada.gov.ua

На заседании 3 сентября Верховная Рада провалила голосование за проект постановления №3898 об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на замещение административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), передает корреспондент издания "ГОРДОН".

За проголосовал 221 народный депутат при минимально необходимых 226.

Комиссия по отбору кадров в САП состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент. В июне Совет прокуроров определил своих представителей, ими стали:

заместитель председателя правления общественной организации "Центр политико-правовых реформ", член Общественного совета добропорядочности Роман Куйбида;

международный консультант по вопросам прав человека и борьбы с коррупцией, бывшая судья Европейского суда по правам человека гражданка Грузии Нона Цоцория;

бывший глава организации Совета Европы "Группа государств по борьбе с коррупцией" (GRECO), эксперт по вопросам предотвращения коррупции, противодействия отмыванию денег гражданин Словении Драго Кос;

бывший американской прокурор, партнер международной юридической компании Baker McKenzie Томас Файрстоун.

По квоте Рады авторы проекта постановления (это 12 народных депутатов, большинство из которых представляют фракцию "Слуга народа") предлагали назначить в комиссию следующих кандидатов:

профессора кафедры права частного высшего учебного заведения "Европейский университет", доктора юридических наук Анну Власову;

управляющего партнера адвокатского объединения "ГуДеГ" Андрея Гуджала;

начальника отдела докторантуры и адъюнктуры Национальной академии внутренних дел, доктора юридических наук Алексея Дрозда;

члена Всеукраинской криминологической ассоциации и Всеукраинской ассоциации уголовного права, кандидата юридических наук Виталия Куца;

профессора кафедры теории права и прав человека Украинского католического университета, профессора кафедры уголовного права и криминологии Львовского государственного университета внутренних дел, члена-корреспондента Национальной академии правовых наук Украины, доктора юридических наук Вячеслава Навроцкого;

профессора кафедры транспортного права и логистики Национального транспортного университета, кандидата юридических наук Богдана Романюка;

заведующего кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права Центральноукраинского государственного педагогического университета имени Владимира Винниченко, доктора юридических наук Евгения Соболя.

Соавтор проекта постановления, народный депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский призывал коллег поддержать документ. Он сказал, что кандидатов одобрили парламентарии из фракций "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь" и группы "Довіра".

"Я хочу подчеркнуть, что завтра, если мы не определим семь из 11 представителей в эту комиссию, комиссия будет полномочна в составе четырех лиц, определенных Советом прокуроров. Это представители международных организаций", – сказал Монастырский.

Оппозиционные фракции раскритиковали предложенных в проекте постановления кандидатов. Они указывали, что у этих экспертов нет опыта борьбы с коррупцией, что является прямым требованием закона (в ст. 8 закона "О прокуратуре" сказано, что членами конкурсной комиссии должны быть лица, "имеющие безупречную деловую репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет, а также значительный опыт деятельности в сфере предотвращения или противодействия коррупции").

Народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский возразил, что представленные кандидаты – "известные специалисты в сфере уголовного процесса", которые занимаются научными исследованиями причин коррупции и "понимают пути преодоления этого явления".

Оппозиционеры также высказывали мнение, что предложенные кандидаты будут зависимы от Офиса президента.

Накануне голосования, по данным "Европейской правды", послы Германии, Великобритании, Европейского союза в Украине, а также региональный директор Всемирного банка направили украинским властям письмо, в котором раскритиковали проект постановления №3898. Письмо, как выяснило издание, получили спикер Дмитрий Разумков и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Представители западных доноров и кредиторов Украины отметили, что антикоррупционные усилия украинской власти "были и остаются в центре партнерства между международным сообществом и Украиной", а САП является "критически важной частью украинской антикоррупционной архитектуры". Дипломаты и кредиторы в письме воздержались от оценки предложенных в проекта постановления кандидатов, но напомнили о требовании закона относительно высокой репутации и опыта в сфере противодействия коррупции для членов конкурсной комиссии.

В день рассмотрения проекта постановления послы стран "Большой семерки" также сделали публичное заявление, в котором призвали Украину сохранять независимость антикоррупционных органов.

"Борьба с коррупцией, основанная на сильных и независимых институтах, является центральной составляющей сотрудничества ЕС и Украины в ряде сфер – от безвиза до макрофинансовой помощи", – подчеркнул посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас.

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе. Он возглавлял ведомство с 2015 года.