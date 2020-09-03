G7 призвала Украину сохранить независимость антикоррупционных органов, упомянув безвиз и финансовую помощь

Послы стран G7 заявили, что антикоррупционным институтам в Украине должна быть предоставлена возможность самостоятельно выполнять свою работу, а отбор их руководителей должен быть прозрачным и политически нейтральным.

Страны "Большой семерки" заявили, что антикоррупционные органы в Украине должны быть независимыми и с "надежным правовым статусом" Фото: EPA

Послы стран "Большой семерки" (G7) призвали Украину сохранять независимость антикоррупционных органов. Их заявление 3 сентября опубликовано в Twitter.

В состав G7 входят США, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия и Великобритания.

"Послы стран G7 последовательно поддерживают антикоррупционные институты в Украине, которым должна быть предоставлена возможность самостоятельно выполнять свою работу, имея необходимые полномочия и ресурсы для эффективного расследования, преследования и осуждения виновных в коррупции", – отметили дипломаты.

Они подчеркнули, что обеспечение независимости, целостности и надежного правового статуса этих учреждений является важным элементом международных обязательств Украины, в том числе в рамках сотрудничества с ЕС, и постоянной поддержки со стороны международных финансовых учреждений.

"Это важно для качества жизни украинских граждан, а также для делового и инвестиционного климата в Украине", – сказано в заявлении.

Послы отметили, что отбор руководителей антикоррупционных органов должен быть прозрачным и политически нейтральным.

Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас уточнил в Twitter, что заявление, в частности, касается ситуации вокруг процедуры избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Борьба с коррупцией, основанная на сильных и независимых институтах, является центральной составляющей сотрудничества ЕС и Украины в ряде сфер – от безвиза до макрофинансовой помощи. [Упомянутые в заявлении] принципы должны применяться и в случае, когда Верховная Рада выдвигает представителей для избрания нового руководителя САП", – написал дипломат.

Fight against corruption, with strong and independent institutions, is a central part of EU-Ukraine cooperation in areas from visa freedom to macro-financial assistance. The * principles also need to apply when @ua_parliament nominates representatives to pick new Head for SAPO. https://t.co/VCvXVVKJOj — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) September 3, 2020

По данным "Европейской правды", послы Германии, Великобритании, Европейского союза в Украине, а также региональный директор Всемирного банка направили украинским властям письмо, в котором раскритиковали проект постановления №3898 об определении представителей Верховной Рады в состав комиссии по проведению конкурса на замещение административных должностей в САП. Письмо, как выяснило издание, получили спикер Дмитрий Разумков и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Представители западных доноров и кредиторов Украины отметили, что антикоррупционные усилия украинской власти "были и остаются в центре партнерства между международным сообществом и Украиной", а САП является "критически важной частью украинской антикоррупционной архитектуры", поэтому прозрачная процедура отбора нового руководителя ведомства является "жизненно важной".

Комиссия по отбору кадров в САП состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – Рада. Согласно проекту постановления, народные депутаты предлагают назначить в комиссию следующих кандидатов:

профессора кафедры права частного высшего учебного заведения "Европейский университет", доктора юридических наук Анну Власову;

управляющего партнера адвокатского объединения "ГуДеГ" Андрея Гуджала;

начальника отдела докторантуры и адъюнктуры Национальной академии внутренних дел, доктора юридических наук Алексея Дрозда;

члена Всеукраинской криминологической ассоциации и Всеукраинской ассоциации уголовного права, кандидата юридических наук Виталия Куца;

профессора кафедры теории права и прав человека Украинского католического университета, профессора кафедры уголовного права и криминологии Львовского государственного университета внутренних дел, члена-корреспондента Национальной академии правовых наук Украины, доктора юридических наук Вячеслава Навроцкого;

профессора кафедры транспортного права и логистики Национального транспортного университета, кандидата юридических наук Богдана Романюка;

заведующего кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права Центральноукраинского государственного педагогического университета имени Владимира Винниченко, доктора юридических наук Евгения Соболя.

Дипломаты и кредиторы в письме воздержались от оценок этих кандидатов, но обозначили критерии, которые будут определять доверие к конкурсу, отметила "Европейская правда". В частности, они отметили, что в комиссию должны входить кандидаты "с высокой репутацией и значительным опытом в сфере противодействия коррупции".

Проект постановления №3898 находится в повестке дня парламента на сегодня. Депутаты должны рассмотреть его в первом чтении.

Предыдущий руководитель САП – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе. Он возглавлял ведомство с 2015 года.