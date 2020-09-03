ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

G7 призвала Украину сохранить независимость антикоррупционных органов, упомянув безвиз и финансовую помощь

Послы стран G7 заявили, что антикоррупционным институтам в Украине должна быть предоставлена возможность самостоятельно выполнять свою работу, а отбор их руководителей должен быть прозрачным и политически нейтральным.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Страны "Большой семерки" заявили, что антикоррупционные органы в Украине должны быть независимыми и с "надежным правовым статусом"
Страны "Большой семерки" заявили, что антикоррупционные органы в Украине должны быть независимыми и с "надежным правовым статусом" 
Фото: EPA

Послы стран "Большой семерки" (G7) призвали Украину сохранять независимость антикоррупционных органов. Их заявление 3 сентября опубликовано в Twitter. 

В состав G7 входят США, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия и Великобритания. 

"Послы стран G7 последовательно поддерживают антикоррупционные институты в Украине, которым должна быть предоставлена возможность самостоятельно выполнять свою работу, имея необходимые полномочия и ресурсы для эффективного расследования, преследования и осуждения виновных в коррупции", – отметили дипломаты. 

Они подчеркнули, что обеспечение независимости, целостности и надежного правового статуса этих учреждений является важным элементом международных обязательств Украины, в том числе в рамках сотрудничества с ЕС, и постоянной поддержки со стороны международных финансовых учреждений.

"Это важно для качества жизни украинских граждан, а также для делового и инвестиционного климата в Украине", – сказано в заявлении. 

Послы отметили, что отбор руководителей антикоррупционных органов должен быть прозрачным и политически нейтральным.  

Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас уточнил в Twitter, что заявление, в частности, касается ситуации вокруг процедуры избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Борьба с коррупцией, основанная на сильных и независимых институтах, является центральной составляющей сотрудничества ЕС и Украины в ряде сфер –  от безвиза до макрофинансовой помощи. [Упомянутые в заявлении] принципы должны применяться и в случае, когда Верховная Рада выдвигает представителей для избрания нового руководителя САП", – написал дипломат. 

По данным "Европейской правды", послы Германии, Великобритании, Европейского союза в Украине, а также региональный директор Всемирного банка направили украинским властям письмо, в котором раскритиковали проект постановления №3898 об определении представителей Верховной Рады в состав комиссии по проведению конкурса на замещение административных должностей в САП. Письмо, как выяснило издание, получили спикер Дмитрий Разумков и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. 

Представители западных доноров и кредиторов Украины отметили, что антикоррупционные усилия украинской власти "были и остаются в центре партнерства между международным сообществом и Украиной", а САП является "критически важной частью украинской антикоррупционной архитектуры", поэтому прозрачная процедура отбора нового руководителя ведомства является "жизненно важной".

Комиссия по отбору кадров в САП состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – Рада. Согласно проекту постановления, народные депутаты предлагают назначить в комиссию следующих кандидатов:

  • профессора кафедры права частного высшего учебного заведения "Европейский университет", доктора юридических наук Анну Власову;
  • управляющего партнера адвокатского объединения "ГуДеГ" Андрея Гуджала;
  • начальника отдела докторантуры и адъюнктуры Национальной академии внутренних дел, доктора юридических наук Алексея Дрозда;
  • члена Всеукраинской криминологической ассоциации и Всеукраинской ассоциации уголовного права, кандидата юридических наук Виталия Куца;
  • профессора кафедры теории права и прав человека Украинского католического университета, профессора кафедры уголовного права и криминологии Львовского государственного университета внутренних дел, члена-корреспондента Национальной академии правовых наук Украины, доктора юридических наук Вячеслава Навроцкого;
  • профессора кафедры транспортного права и логистики Национального транспортного университета, кандидата юридических наук Богдана Романюка;
  • заведующего кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права Центральноукраинского государственного педагогического университета имени Владимира Винниченко, доктора юридических наук Евгения Соболя.

Дипломаты и кредиторы в письме воздержались от оценок этих кандидатов, но обозначили критерии, которые будут определять доверие к конкурсу, отметила "Европейская правда". В частности, они отметили, что в комиссию должны входить кандидаты "с высокой репутацией и значительным опытом в сфере противодействия коррупции". 

Проект постановления №3898 находится в повестке дня парламента на сегодня. Депутаты должны рассмотреть его в первом чтении. 

Предыдущий руководитель САП – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе. Он возглавлял ведомство с 2015 года. 

Теги: Верховная Рада, коррупция, реформы, Всемирный банк, Большая семерка, безвизовый режим, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, Назар Холодницкий, САП, Дмитрий Разумков, Матти Маасикас, Андрей Ермак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мне карантин пошел на пользу". 70-летний Паперный похудел на 12 килограммов
"Мне карантин пошел на пользу". 70-летний Паперный похудел на 12 килограммов
"Если вы считаете, что с ней все в порядке, я не знаю, что откроет вам глаза". Фаны Спирс обсуждают ее странное видео
"Если вы считаете, что с ней все в порядке, я не знаю, что откроет вам глаза". Фаны Спирс обсуждают ее странное видео
"Повезло, что машина не упала с моста". Комаров стал случайным свидетелем ДТП. Фото
"Повезло, что машина не упала с моста". Комаров стал случайным свидетелем ДТП. Фото
Полякова и alyona alyona митингуют под Кабмином против запрета на концерты
Полякова и alyona alyona митингуют под Кабмином против запрета на концерты
"Не думала, что когда-нибудь выставлю это". Димопулос разделась, чтобы показать, как изменилась ее фигура после похудения
"Не думала, что когда-нибудь выставлю это". Димопулос разделась, чтобы показать, как изменилась ее фигура после похудения
  Санина в мокрой футболке показала репетицию танца с Жуком. Видео
  Санина в мокрой футболке показала репетицию танца с Жуком. Видео
"Я же запретила выкладывать это фото". Похудевший Топалов разозлил в сети Тодоренко
"Я же запретила выкладывать это фото". Похудевший Топалов разозлил в сети Тодоренко
  "Что за клоуны? Убери их. Бесят!" Ефросинина рассказала о своей первой халтуре на корпоративе
  "Что за клоуны? Убери их. Бесят!" Ефросинина рассказала о своей первой халтуре на корпоративе
Невестка Шуфрича засветила соски под майкой
Невестка Шуфрича засветила соски под майкой
  "Вознесение". Иллюзионист Блейн совершил часовой полет с помощью гелиевых шаров
  "Вознесение". Иллюзионист Блейн совершил часовой полет с помощью гелиевых шаров
"Третье сентября". Шуфутинский показал новый клип на известную песню
"Третье сентября". Шуфутинский показал новый клип на известную песню
"Сосать арбуз", "Думаю, Потап доволен". Каменских устроила эротический фотосет с арбузом в рту
"Сосать арбуз", "Думаю, Потап доволен". Каменских устроила эротический фотосет с арбузом в рту
Нардеп Билозир оправдалась за сумку а-ля Hermès Kelly
Нардеп Билозир оправдалась за сумку а-ля Hermès Kelly
"Хуже, чем у балерин". Участник "Танцев со звездами" Мельник показал, как выглядят его ноги после тренировок на паркете
"Хуже, чем у балерин". Участник "Танцев со звездами" Мельник показал, как выглядят его ноги после тренировок на паркете
Поклонники Хайек в день рождения актрисы подарили ей Instagram-аккаунт
Поклонники Хайек в день рождения актрисы подарили ей Instagram-аккаунт
Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган основали продюсерскую компанию и подписали контракт с Netflix
Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган основали продюсерскую компанию и подписали контракт с Netflix
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Говорит Чапкис, а стыдно мне!". Зрители "Танцев со звездами" раскритиковали хореографа за оскорбление партнера Саниной
"Говорит Чапкис, а стыдно мне!". Зрители "Танцев со звездами" раскритиковали хореографа за оскорбление партнера Саниной
"Мужику за 50, а он все свои яйца напоказ выставляет!", "Какая хорошая анатомия". Тарзан показал тело в стрингах
"Мужику за 50, а он все свои яйца напоказ выставляет!", "Какая хорошая анатомия". Тарзан показал тело в стрингах
Владимир Кличко обнародовал "фото с телочками"
Владимир Кличко обнародовал "фото с телочками"
Жена 54-летнего Павлика показала его тещу
Жена 54-летнего Павлика показала его тещу
30 секунд уберегли от беды. Тополя рассказал, как незнакомый ребенок спас его с сыном от трагедии
30 секунд уберегли от беды. Тополя рассказал, как незнакомый ребенок спас его с сыном от трагедии
"Почему мой концерт отменяется в то время, когда в Киеве проходит концерт российского певца?" Полякова призвала коллег выйти на митинг в поддержку музыкальной индустрии
"Почему мой концерт отменяется в то время, когда в Киеве проходит концерт российского певца?" Полякова призвала коллег выйти на митинг в поддержку музыкальной индустрии
Савченко показала фото своего путешествия по Херсонской области и обратилась к украинцам
Савченко показала фото своего путешествия по Херсонской области и обратилась к украинцам
"Клевая беззубая принцесска!". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о своем отце. Видео
"Клевая беззубая принцесска!". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о своем отце. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS