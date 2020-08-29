В Офисе президента Украины прокоментировали решение КСУ о неконституционности назначения Сытника

Конституционный Суд Украины дал оценку управленческим решениям, а не качеству работы Национального антикоррупционного бюро, об этом сказано в заявлении Офиса президента Украины относительно решения КСУ о неконституционности назначения в 2015 году Артема Сытника на должность директора бюро.

Офис президента Украины сообщил, что принимает к сведению решение Конституционного Суда о неконституционности указа предыдущего президента о назначении директора Национального антикоррупционного бюро. Соответствующее заявление опубликовала 29 августа пресс-служба ОП.

"Согласно этому решению, как мы его понимаем, судьи констатировали, что непродуманная, поспешная, а часто спекулятивная тогдашняя практика кадровых назначений, которая шла вразрез с Конституцией Украины при формировании важнейшего элемента антикоррупционной архитектуры в стране, привела к необходимости принять конкретное правовое решение о неконституционности", – отмечено в сообщении.

В Офисе президента подчеркнули, что КС дал оценку управленческим решениям относительно кадровых назначений, а не оценку качеству работы НАБУ.

"В связи с возникшей коллизией относительно возможной потери полномочий директором бюро мы ждем от исполняющего его обязанности эффективной реализации антикоррупционной политики в период до избрания на честном и прозрачном конкурсе нового руководителя", – сказано в заявлении.

В ОП выразили уверенность, что НАБУ останется стержневым правоохранительным органом, который обеспечит применение современных антикоррупционных практик и улучшит качество государственной антикоррупционной политики.

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

В мае 2020 года в КС поступило представление от 51 народного депутата. В нем говорилось, что пятый президент Украины Петр Порошенко, назначая директора НАБУ, вышел за пределы своих полномочий.

28 августа КСУ обнародовал решение по этому представлению. Суд пришел к выводу, что указ о назначении Сытника был неконституционным, поскольку в Основном законе четко определен перечень должностей, на которые назначает президент (среди них директора НАБУ нет). Издав указ о назначении Сытника, Порошенко превысил свои конституционные полномочия, считают в КСУ.

При этом в КСУ подчеркнули, что решение не распространяется на правоотношения, возникшие в результате выполнения Сытником должностных обязанностей. Представитель президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский объяснил, что решение КСУ не несет угрозы делам, которые расследует антикоррупционное бюро: все действия, совершенные директором НАБУ до 28 августа, будут считаться легитимными и конституционными.

НАБУ назвало решение Конституционного Суда очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости ведомства.