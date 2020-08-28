КС признал неконституционными карантинные требования и назначение Сытника, ЕС согласовал санкции против Беларуси. Главное за день

Требования карантина нарушили Конституцию

Конституционный Суд Украины признал неконституционными решения Верховной Рады об ограничении предельного размера зарплат для отдельных категорий госслужащих на период действия карантина, введенного из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Также признана неконституционной норма, которая разрешала не проводить списание средств из государственного и местных бюджетов на основании решения суда во время карантина.

Назначение Сытника признали неконституционным

Конституционный Суд Украины признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины в 2015 году.

Представитель президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский заявил, что сегодня в Украине нет механизма назначения нового директора НАБУ.

"Что с этим делать, до конца не понятно. Вопросов больше, чем ответов", – отметил Вениславский.

Ситуация в Беларуси

Министры иностранных дел стран Евросоюза договорились о введении санкций против высокопоставленных должностных лиц Беларуси, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насилие в отношении демонстрантов.

Россия подготовила вооруженный резерв силовиков для помощи в разрешении ситуации в Беларуси, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Численность и состав резерва он не сообщил.

Канцлер Германии Ангела Меркель предостерегла Россию от силового вмешательства в Беларуси. Она выразила надежду на то, что суверенитет Беларуси будет соблюден. По ее словам, белорусские граждане должны иметь возможность бороться за свои права "без вмешательства извне с какой бы то ни было стороны".

Навальный остается в коме

Российский оппозиционер Алексей Навальный находится в коме и на искусственной вентиляции легких, его состояние стабильное. Медики берлинской клиники "Шарите" сообщили, что "наблюдают некоторое улучшение симптомов, вызванных ингибированием активности холинэстеразы". Состояние Навального остается тяжелым, однако опасности для его жизни нет.

Клиника "Шарите" запросила помощи экспертов по ядам и химическим боевым отравляющим веществам из лаборатории Бундесвера.

Германия введет дипломатические санкции против России, если придет к выводу, что российские государственные органы стояли за отравлением оппозиционера Алексея Навального, такое заявление сделал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Пандемия коронавируса

От коронавирусной инфекции к 28 августа в мире выздоровело 16 млн человек. Наибольшее количество выздоровевших пациентов зарегистрировано в Бразилии (3 122 846), Индии (2 583 948) и США (2 101 326). В первую пятерку по этому показателю также входят Россия (796 498) и ЮАР (531 338).

Летальное оружие из Великобритании

Украина рассчитывает в ближайшее время заключить с Великобританией крупный контракт на поставки летального оружия. Об этом сообщил посол Украины в Соединенном Королевстве Вадим Пристайко.