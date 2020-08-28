Кремль затруднился уточнить численность резерва силовиков для помощи Беларуси

В России сформировали "достаточно разумное количество" силовиков для помощи в разрешении ситуации в Беларуси, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Численность и состав резерва он не сообщил, но сказал, что эти части смогут препятствовать экстремистским действиям.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 28 августа затруднился ответить на вопрос российских журналистов о численности и характере вооружения резерва силовиков, сформированного для помощи Беларуси по просьбе действующего президента страны Александра Лукашенко. Об этом пишет российская газета "Коммерсант".

"Я ничего не могу сказать про вооружение. Это достаточно разумное количество. Он состоит из тех частей, которые в случае крайней необходимости могут воспрепятствовать экстремистским действиям в республике", – сказал Песков.

Пресс-секретарь Кремля уточнил, что резерв состоит из тех частей, которые в случае крайней необходимости "могут воспрепятствовать экстремистским действиям в Беларуси".

На просьбу уточнить, кто вошел в состав резерва, армейские части или подразделения Росгвардии, он не ответил.

По словам Пескова, президент России Владимир Путин рассчитывает, что в Беларуси не будет ситуации, в которой понадобится использовать этот резерв. По его информации, Путин заявил, что нет никакой необходимости как-то его (резерв силовиков) задействовать или использовать.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Десятки людей остаются в СИЗО.

Задержанные рассказывали, что правоохранители издевались над ними – раздевали догола и избивали. Белорусский правозащитный центр "Весна" задокументировал более 600 фактов насилия со стороны силовых структур и собирается передать эту информацию в Комитет ООН против пыток.

Тихановская сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы. Она объявила о создании координационного совета для передачи власти в Беларуси. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.