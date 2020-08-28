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Украина в ближайшее время может получить летальное оружие из Великобритании – Пристайко

Готовится значительный контракт на поставку и производство в Украине британских летальных вооружений, сообщил посол Украины в Соединенном Королевстве Вадим Пристайко.

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Пристайко рассказал о контактах с Великобританией в военной сфере
Пристайко рассказал о контактах с Великобританией в военной сфере
Фото: president.gov.ua

Украина рассчитывает в ближайшее время заключить с Великобританией крупный контракт на поставки летального оружия. Об этом в интервью "Европейской правде", которое опубликовано 28 августа, заявил посол Украины в Соединенном Королевстве Вадим Пристайко.

"Британский трек уникален. Это уже не Европейский союз и еще не Соединенные Штаты. Он сейчас становится все более важным, и не только для Украины. Это наш очень важный партнер в сфере безопасности, от которого, я надеюсь, в ближайшее время мы сможем получить реальную военную помощь, содействие в развитии Вооруженных сил", – сказал Пристайко.

По его словам, обсуждается не только приобретение, но и производство в Украине летальных вооружений.

"Это позиция нашего правительства, и она справедлива", – добавил дипломат.

20 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-главу МИД, бывшего вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Пристайко послом в Великобритании.

С 2014 года Великобритания поставляла для нужд ВСУ военную помощь. При этом предыдущие правительства Соединенного Королевства выступали против поставок в Украину летального оружия.

Теги: Украина, Великобритания, Вадим Пристайко, летальное оружие
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