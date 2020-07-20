Зеленский назначил бывшего главу МИД послом Украины в Великобритании

Бывший министр иностранных дел и экс-вице-премьер по вопросам евроинтеграции Вадим Пристайко, назначенный президентом Украины Владимиром Зеленским послом Украины в Великобритании, заменит Наталью Галибаренко, которая возглавляла диппредставительство в Лондоне с 2015 года.

В начале июня во фракции "Слуга народа" заявляли, что Пристайко "изъявил желание быть послом в Великобритании" Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-главу МИД, бывшего вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко послом Украины в Великобритании.

В частности, указом №286/2020 Зеленский уволил с должности посла в Соединенном Королевстве Наталию Галибаренко, которая возглавляла диппредставительство Украины в Лондоне с августа 2015 года.

Указом №287/2020 президент назначил на ее место Пристайко.

50-летний Пристайко – карьерный дипломат. В структуре МИД работает со средины 1990-х годов. Он, в частности, работал в посольстве США в Украине в 2009–2012 годах, был послом Украины в Канаде с 2012-го по 2014 год. После Революции достоинства руководил аппаратом МИД Украины на посту замминистра иностранных дел (2014–2017).

В 2017 году Пристайко возглавил миссию Украины при НАТО. С 29 августа 2019-го по 4 марта 2020-го был министром иностранных дел Украины, с 4 марта по 4 июня – вице-премьером по евроинтеграции.

Перед отставкой Пристайко с поста вице-премьера глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что его увольняют "по обоюдному согласию", поскольку он "изъявил желание быть послом в Великобритании".